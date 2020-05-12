Фигурантам дела о пленках Ермака сожгли мотоцикл и бросили в авто гранату

За ночь синхронно произошло два нападения на имущество разоблачителей Дениса Ермака

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За ночь синхронно произошло два нападения на имущество разоблачителей Дениса Ермака

В ночь с 11 на 12 мая неизвестные совершили поджог мотоцикла Дмитрия Штанько и бросили гранату в машину Сергея Шумского, которые обвиняют брата руководителя офиса президента в торговле государственными должностями, и ранее подали заявление в полицию.

Об этом сообщает издание "Бабель" со ссылкой на слова пострадавших, передает RegioNews.

Как рассказал "Бабелю" Дмитрий Штанько, около часа ночи его соседи заметили, что горит его мотоцикл.

Мотоцикл сгорел. Я вызвал полицию, приехала следственно-оперативная группа, меня допросили. Мы обнаружили, что есть несколько свидетелей, сейчас я еду на допрос", - сказал Штанько.

Поджог мотоцикла неизвестным был записан камерой видеонаблюдения.

Штанько связывает поджог с делом о пленках Ермака, а также непосредственно с тем, что он совместно с Шумским 11 мая проходил полиграф по этому делу.

Еще один разоблачитель брата Андрея Ермака, Сергей Шумский сообщил, что в ночь на 12 мая, примерно в то же время неизвестные бросили в его машину гранату.

Он отмечает, что около 1 часа 30 минут ночи работники полиции позвонили в его дверь и спросили, является ли он владельцем автомобиля, и сообщили об инциденте.

Оказалось, что молодой человек, который был в черной одежде с балаклавой на лице, подошел к моему автомобилю, разбил стекло на месте водителя и бросил туда гранату", - сообщил Шумский.

Он добавил, что несколько местных жителей пытались задержать преступника, однако ему удалось скрыться.

Соседи вернулись обратно во двор, и увидели в моей машине гранату. Вызвали полицию, взрывотехников, приезжала кинологическая служба, начальник райотдела полиции", - добавил Шумский.

Граната не взорвалась, потому что в ней осталась чека. Пока он не может сказать точно, это было сделано намеренно, или по ошибке.

Комментируя нападения, Шумский также связывает инцидент с делом Ермака, и уверяет, что такие действия будут иметь только обратный эффект.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредствами негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.

3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот же день Гео Лероса допросили в ГБР.

Позже народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал факты вранья и манипуляции руководителя офиса президента Андрея Ермака относительно открытия уголовных дел.

Петиция с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака, которая была опубликована на сайте главы государства, уже набрала необходимое количество голосов.

Дело о торговле государственными должностями братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака было передано из НАБУ в Нацполицию .