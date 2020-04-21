Петиція за відставку Єрмака майже набрала необхідну кількість голосів

Петиція із вимогою звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака, яка була опублікована на сайті глави держави, уже майже набрала необхідну кількість голосів

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Петиція із вимогою звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака, яка була опублікована на сайті глави держави, уже майже набрала необхідну кількість голосів

Про це передає передає RegioNews із посиланням на сайт Офісу президента.

Відомо, що петиція №22/091322-еп "Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу Президента Андрія Єрмака", автором якої є громадянин Іванов Олександр Ярославович, була оприлюднена 1 квітня.

Станом на 21 квітня її підтримали 23 636 українців. Для того, щоб петиція потрапила на розгляд до президента України, вона має набрати 25 тисяч необхідних голосів.

На сайті президента також повідомляється, що до кінця голосування залишився 71 день, тобто у будь якому випадку петиція про відставку Андрія Єрмака набере необхідну кількість голосів.

Як пише автор петиції, після призначення Андрія Єрмака керівником Офісу Президента різко пришвидшився процес капітуляції України перед Росією.

"Глава Офісу має тісні контакти із заступником глави адміністрації Путіна – Козаком, який є автором "примирення" Придністров’я та Молдови... Такий самий сценарій Росія прагне реалізувати і в Україні, а його провідником тут є Андрій Єрмак", - йдеться в тексті петиції.

Автор наголошує, що незадовго після призначення Єрмака на посаду глави Офісу Президента він, разом із Кучмою, підписався під створенням так званої Консультативної Ради в рамках ТКГ у Мінську.

"Фактично, в разі її створення, представники російських окупаційних адміністрацій із тимчасово непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей стануть стороною переговорів із Україною", - додає Олександр Іванов.

Він зазначає, що на сьогодні Андрій Єрмак в Україні є уособленням двох головних загроз для України – капітуляції у війні з Росією та корупції у новій владі.

Нагадаємо, 11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками ОРДЛО і про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Луганської та Донецької областей.

1 квітня на сайті Офісу президента України з'явилася петиція під назвою "Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака".