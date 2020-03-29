Лерос відправляє в НАБУ звернення проти Єрмака
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку нардепа від "Слуги народу" Гео Лерос Facebook.
Нардеп Гео Лерос відповів на звинувачення глави ОП Андрія Єрмака у фальсифікації відео і опублікував ще кілька нових.
Нагадаємо, народний депутат від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Дениса Єрмака обговорює продаж певних посад в органах влади.
"Андрію Борисовичу, по суті корупція ж, нічого сказати, хвилює лише те, що у мене є і як дізнався? Зрозумій, у нашій, чужій для тебе, країні все проти тебе, тому охочих допомогти більше, ніж ти можеш собі уявити. Раз українцям не хочеш пояснити про факти корупції, викладені в моєму пості, а для росіян ти - знахідка, потрудись в НАБУ пояснити, як ти барижиш державою", - повідомляє нардеп.
Проти таких, як Єрмак, депутати прийняли зміни в Закон "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції", наголошує Лерос.
"От і подивимося, як працює закон і орган, який ти намагаєшся рейдернути", - каже нардеп.
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