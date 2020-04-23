Плівки Єрмака: справу перекваліфікували та передали Нацполіції

Справу про торгівлю державними посадами братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака було передано з НАБУ до Нацполіції

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Справу про торгівлю державними посадами братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака було передано з НАБУ до Нацполіції

Про це в Facebook повідомив народний депутат Гео Лерос, передає RegioNews.

На його думку, таким чином справу "злили", так як Денис Єрмак виявився потерпілим, а не організатором схеми торгівлі посадами.

В Юридичній компанії "Міллер", яка представляє інтереси Гео Лероса, повідомили, що справу перекваліфікувала Спеціалізована антикорупційна прокуратура, і 17 квітня передала її до Нацполіції.

Юристи зазначають, що справа була відкрита за ч.2 ст.369-2 КК (зловживання впливом), однак була перекваліфікована на ст.190 КК (шахрайство), що не є корупційним злочином і не входить у підслідність НАБУ.

"Суть зловживання впливом в тому, що особі дають гроші за те, що вона вплине на прийняття рішень кимось іншим. А суть шахрайства в тому, що особа, зловживаючи довірою, виманює гроші, просто для власного збагачення. Шахрайство, на відміну від зловживання впливом, не відноситься до корупційних злочинів, тому справа більше не в підслідності НАБУ", - говорять юристи.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лероса, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лероса допитали в ДБР.

Пізніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив факти брехні та маніпуляції керівника офісу президента Андрія Єрмака стосовно відкриття кримінальних справ.

Петиція із вимогою звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака, яка була опублікована на сайті глави держави, уже майже набрала необхідну кількість голосів.