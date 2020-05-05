Не сплатив 20 тисяч гривень за компослуги. У судовому реєстрі знайшли рішення стосовно Андрія Єрмака
Єрмака Андрія Борисовича (а саме такі прізвище, ім'я та по-батькові має глава Офісу президента) зобов'язали сплатити 20 тисяч гривень заборгованості за послуги з утримання будинку та прибудинкової території.
Про це йдеться в наказі Печерського районного суду м. Києва, повідомляє RegioNews з посиланням на Главком.
Наприкінці листопада 2019 року з відповідною заявою до суду звернулося КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району Києва". Зокрема, КП наполягало на видачі судового наказу про стягнення заборгованості за послуги з утримання будинку та прибудинкової території у розмірі 20181 грн 65 коп., яка рахувалася за Андрієм Єрмаком.
Вже 20 січня 2020 року столичний суд видав відповідний наказ про стягнення заборгованості.
Як відомо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак в електронній декларації відобразив квартиру на вулиці Шовковична, будинок якої обслуговує житлово-експлуатаційна дільниця "Хрещатик", яка входить до структури КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району Києва".
За інформацією видання, в юридичному відділі Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Печерського району Києва не стали спростовувати інформацію про борги Єрмака, але, посилаючись на закон про захист персональних даних, відмовилися надавати будь-які деталі щодо свого VIP-клієнта.
В свою чергу, в Офісі президента не стали спростовувати наявну інформацію: там спочатку проігнорували запит, а вдруге надіслали заплутану відповідь, яку можна трактувати дуже просто - відмова коментувати цю тему.
Нагадаємо, раніше петиція з вимогою звільнити главу Офісу президента Андрія Єрмака набрала більше 25 тисяч підписів, необхідних для її розгляду президентом Володимиром Зеленським.
- 13:41 05 травня У Києві відкрили три ринки, на черзі - ще два
- 13:03 05 травня Ізраїль заявив про створення вакцини від коронавіруса
- 12:52 05 травня Послаблення карантину: у Києві дозволили роботу МАФів з їжею
- 12:07 05 травня НАБУ оголосило нові підозри у справі Микитася
- 11:50 05 травня У ДНР зросла кількість хворих на коронавірус
- 11:49 05 травня Не сплатив 20 тисяч гривень за компослуги. У судовому реєстрі знайшли рішення стосовно Андрія Єрмака
- 11:05 05 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:58 30 квітня У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
- 17:00 01 травня Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
- 15:36 28 квітня На банки поклали фіскальні функції: будуть відстежувати грошові перекази
- 15:07 28 квітня Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі
- 16:47 02 травня Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції