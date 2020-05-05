Не сплатив 20 тисяч гривень за компослуги. У судовому реєстрі знайшли рішення стосовно Андрія Єрмака

Керівник ОП задекларував квартиру в центрі Києва. Рішення про стягнення боргу за компослуги виніс Печерський райсуд

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Керівник ОП задекларував квартиру в центрі Києва. Рішення про стягнення боргу за компослуги виніс Печерський райсуд

Єрмака Андрія Борисовича (а саме такі прізвище, ім'я та по-батькові має глава Офісу президента) зобов'язали сплатити 20 тисяч гривень заборгованості за послуги з утримання будинку та прибудинкової території.

Про це йдеться в наказі Печерського районного суду м. Києва, повідомляє RegioNews з посиланням на Главком.

Наприкінці листопада 2019 року з відповідною заявою до суду звернулося КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району Києва". Зокрема, КП наполягало на видачі судового наказу про стягнення заборгованості за послуги з утримання будинку та прибудинкової території у розмірі 20181 грн 65 коп., яка рахувалася за Андрієм Єрмаком.

Вже 20 січня 2020 року столичний суд видав відповідний наказ про стягнення заборгованості.

Як відомо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак в електронній декларації відобразив квартиру на вулиці Шовковична, будинок якої обслуговує житлово-експлуатаційна дільниця "Хрещатик", яка входить до структури КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району Києва".

За інформацією видання, в юридичному відділі Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Печерського району Києва не стали спростовувати інформацію про борги Єрмака, але, посилаючись на закон про захист персональних даних, відмовилися надавати будь-які деталі щодо свого VIP-клієнта.

В свою чергу, в Офісі президента не стали спростовувати наявну інформацію: там спочатку проігнорували запит, а вдруге надіслали заплутану відповідь, яку можна трактувати дуже просто - відмова коментувати цю тему.

Нагадаємо, раніше петиція з вимогою звільнити главу Офісу президента Андрія Єрмака набрала більше 25 тисяч підписів, необхідних для її розгляду президентом Володимиром Зеленським.