"Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"

На записах Денис Єрмак чітко підсумовує суми хабарів за посади із прізвищами

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На записах Денис Єрмак чітко підсумовує суми хабарів за посади із прізвищами

Журналістка та телеведуча Яніна Соколова у своєму youtube-каналі опублікувала ще один запис розмови Брата Андрія Єрмака Дениса із Дмитром Штанько, де вони обговорюють деталі процесу торгівлі державними посадами.

Про це передає RegioNews.

У своїй сторінці в Facebook Соколова зазначила, що флешку з новими плівками, на яких фігурує брат голови офісу президента Денис Єрмак, їй передали кілька днів тому.

На ній - друга частина розмов, початок якої ви могли бачити на початку квітня", - написала вона.

Соколова нагадала, що фігурант цих плівок - Денис Єрмак після перекваліфікації справи проходить як свідок можливого злочину, однак на її думку, із плівок вбачається висновок, що він організатор.

Денис Єрмак говорить, що "з одного боку намітили перспективи, з іншого боку - ускладнили". За словами Дениса Єрмака, йому подзвонив брат і запитував за "Атом", а також цікавився, чи "вони щось подавали", на що, за словами Дениса, він відповів брату, що так.

На що, судячи із слів Дениса, Андрій Єрмак відповів "Дай мені день-два, я займатись не збираюсь, дам інформацію".

Також Денис розповідає деталі з приводу Олександра Луцького, який, судячи із попередніх записів, нібито заплатив $10 000 за призначення на главу Госгеокадастру.

Денис Єрмак говорить, що "по суду зв'язались". На що Дмитро Штанько запитує, що "якщо Андрій не хоче по Луцькому "вмазуватися" в суд".

Цікавими є наступні фрагменти розмови:

Денис Єрмак: "Я переговорив з Денисом (Денис Гутенко - ред.). Денис виконуючий обов'язки голови фіскальної служби. По портам. По портам робота ведеться.

Дмитро Штанько: "Так він готовий на 1 мільйон..."

Денис Єрмак: "Ні, почекай, у мене в руках нічого немає".

Дмитро Штанько: "Так скажи, ми ж про це говорили".

Денис Єрмак: "...Ти спілкуєшся з замовниками, вони спілкуються з тобою. А ми всі спілкуємося з тобою. Гремить моє прізвище - Єрмак. Це вирішить всі питання. Сергій відповідає за безпеку, ти відповідаєш за клієнта, я відповідаю за просування".

Дмитро Штанько: "Мені б по порту конкретизувати, там цифра нормальна. Вони готові бігти вперед".

Дмитро Штанько: "Що мені робити із Луцького грошима, хай лежать, правильно?"

Денис Єрмак: "Ні, вони заморожені, нема ніяких самих. Звідти нічого ні копійки, поки не буде чіткої конкретики. Ніяких грошей".

Денис Єрмак: "Просто за те, щоб поговорити і мати якийсь шанс, вони платять 30-50..."

Дмитро Штанько: "Ти не переживай за мене, я ж розумію, що ми приховуємо Андрія. У мене все чітко".

Денис Єрмак: "З Купчаком і Луцьким ми спілкуємося щодня дуже плотно. По Володі я тобі ситуацію сказав, по порту сказав, по дівчинці сказав".

Нову порцію записів прокоментував у себе в Facebook і народний депутат Гео Лерос, який раніше опублікував перший масив доказів торгівлі братом Андрія Єрмака державними посадами.

Лерос пише, що на записах Денис Єрмак чітко підсумовує суми хабарів за посади із прізвищами та подробицями, і пояснює роль брата в схемі.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лероса, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лероса допитали в ДБР.

Пізніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив факти брехні та маніпуляції керівника офісу президента Андрія Єрмака стосовно відкриття кримінальних справ.

Петиція із вимогою звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака, яка була опублікована на сайті глави держави, уже набрала необхідну кількість голосів.

Справу про торгівлю державними посадами братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака було передано з НАБУ до Нацполіції .