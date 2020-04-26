Брат Єрмака брав хабарі не лише грошима, але й цінними подарунками
Відповідне відео оприлюднили сьогодні, 26 квітня, у телеграм-каналі д’Ермак, пише RegioNews.
Із змісту розмови на запису між Денисом Єрмаком та його співрозмовником слідує, що хабарі брали не лише готівкою, але й дорогими годинниками та ланцюжками. На записі не дуже чітко чути, що говорить Денис Єрмак, але дуже ясно чути, що Лєбєдєв (ймовірно, представник Єрмака Володимир Лєбєдєв) – нічого не винен і з усім розрахувався вчасно.
Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.
31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".
1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.
3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лероса, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лероса допитали в ДБР.
Пізніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив факти брехні та маніпуляції керівника офісу президента Андрія Єрмака стосовно відкриття кримінальних справ.
Петиція із вимогою звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака, яка була опублікована на сайті глави держави, уже набрала необхідну кількість голосів.
Справу про торгівлю державними посадами братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака було передано з НАБУ до Нацполіції .
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