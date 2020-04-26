Брат Єрмака брав хабарі не лише грошима, але й цінними подарунками

У мережі з’явилося відео, яке свідчить, що брат керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Денис Єрмак, який замішаний у гучному скандалі з плівками Гео Лероса, ймовірно, брав хабарі за посади не лише грошима, але й цінними подарунками

Фото: скріншот видео

У мережі з’явилося відео, яке свідчить, що брат керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Денис Єрмак, який замішаний у гучному скандалі з плівками Гео Лероса, ймовірно, брав хабарі за посади не лише грошима, але й цінними подарунками

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