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01 квітня 2020, 16:43 49

Єрмак про плівки: маю право приймати резюме громадян. "Слуги" написали заяву в органи

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01 квітня 2020, 16:43 49
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Народні депутати фракції "Слуга народу" вимагають від правоохоронних органів перевірити факти в оприлюднених їхнім колегою Гео Леросом відеозаписах і притягнути винних до відповідальності, а не самого нардепа
Фото: wikimedia.org
Народні депутати фракції "Слуга народу" вимагають від правоохоронних органів перевірити факти в оприлюднених їхнім колегою Гео Леросом відеозаписах і притягнути винних до відповідальності, а не самого нардепа

Як передає RegioNews, про це повідомив нардеп від СН Микита Потураєв і виклав заяву колег до правоохоронців на своїй сторінці у Facebook.

"Інформація може свідчити про торгівлю державними посадами за участі посадовців Офісу президента України. Але реакція деяких правоохоронних органів у цих обставинах була вкрай дивною - адже запитання у них виникли не до змісту оприлюднених записів, на що в першу чергу ті повинні були б звернути увагу, а до факту того, що вони стали можливими. Вважаємо такі дії загрозливими для громадянського суспільства та його базових прав і свобод", - написа він.

Через це депутати звернулися до Генпрокуратури, ДБР, НАБУ та МВС, стосовно необхідності першочергово розслідувати безпосередньо суть оголошених на плівках записів.

"А ще закликаємо їх унеможливити дії, що можна було б трактувати, як тиск чи переслідування народного депутата України", - додав Потураєв.

Зазначимо, раніше фігурнант відеозаписів Денис Єрмак, коментуючи їх заявив, що "я вільний громадянин, який має право зустрічатися з ким завгодно, знайомитися з ідеями громадян, проектами, брати на розгляд їх резюме тощо".

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.

Пізніше Гео Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.

Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за зверненням народного депутата Гео Лероса.

30 березня стало відомо, що ДБР за фактом розповсюдження відео з братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака розслідує кримінальну справу за чотирма статтями, а Гео Лероса викликали на допит в ДБР.

Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео. Сам Гео Лерос розповів, що скандальні відеозаписи він отримав безкоштовно 27 березня по пошті.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував документи, в яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис рекомендує призначити Купчака в державне підприємство "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки.


Офіс президента розслідування Слуга народа корупція правоохоронці Гео Лерос
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