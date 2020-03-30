Розкривати корупціонерів тепер злочин: Лероса викликали на допит

Нардепа від партії "Слуга народу" Гео Лероса, який оприлюднив відео з братом глави офісу президента Денисом Єрмаком, який обговорює продаж посад в органах влади, викликали на допит в ДБР

Фото: facebook.com/Geo Leros

Нардепа від партії "Слуга народу" Гео Лероса, який оприлюднив відео з братом глави офісу президента Денисом Єрмаком, який обговорює продаж посад в органах влади, викликали на допит в ДБР

Як передає RegioNews, про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Мені сьогодні подзвонили і викликали на допит в ДБР... ДБР на мене, а не на корупціонерів, порушило кримінальну справу за 4 статтями", - написав він.

При цьому Лерос процитував "дві найбільш цинічні": ч. 2 ст. 344 - втручання в діяльність державного діяча, вчинене особою з використанням свого службового становища; 2 ч. ст. 328 - розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки.

"Тобто те, що зафіксовано на плівках не має значення, виявляється, що розкривати корупціонерів - розголошення держтаємниці. Ні для кого в цій країні корупція не є таємницею, а наслідки її дійсно важкі", - додав Лерос.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.

Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Нардеп відправляє в правоохоронні органи звернення і відео, чекає 10% від награбованого, гроші обіцяє відправити в дитячий будинок.

За скандал з Єрмаком відповість Зеленський, вважає журналіст Бутусов.

Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Журналістам вдалося ідентифікувати основних учасників переговорів та особу, яка здійснювала запис.

НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за зверненням народного депутата Гео Лерос щодо корупційних злочинів керівника Офісу президента Андрія Єрмака і його брата.

30 березня стало відомо, що ДБР за фактом розповсюдження відео з братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака розслідує кримінальну справу за чотирма статтями.

Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео.