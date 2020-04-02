Депутати хочуть обговорити з Зеленським скандальні плівки Єрмака-молодшого
Про це повідомляє видання "Українська правда" із посиланням на співрозмовників у "Слузі народу", передає RegioNews.
За інформацією видання, у партійних чатах обговорюють ідею зустрічі Зеленського із фракцією для обговорення торгівлі братом Андрія Єрмака державними посадами.
"Уже зрозуміло, що відео є більше. І ця історія просто так не закінчиться. Поки що є час по реакції тільки через те, що людей цікавить коронавірус. Ми навіть не можемо оцінити ризики, чим це все закінчиться для команди", - говорять депутати.
Зазначається, що "слуги народу" хочуть знати позицію президента і покищо не розуміють, що відбувається.
Також відомо, що народні депутати зверталися до Андрія Єрмака з проханням пояснити ситуацію та організувати зустріч із президентом.
Вони повідомляють, що сам Андрій Єрмак не відгукнувся на цю пропозицію. Крім того, не відомо, в якому форматі і коли саме відбудеться зустріч фракції із Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.
Володимира Зеленського закликали звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака.
Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.
Також САП відкрила кримінальне провадження за зверненням Гео Лероса.
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