Зеленський назвав Гео Лероса аферистом і став на бік Єрмака - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками комітетів від фракції "Слуга народу", в ході якої обговорювали опубліковані Гео Леросом відеозаписи із братом глави Офісу Президента Андрія Єрмака

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками комітетів від фракції "Слуга народу", в ході якої обговорювали опубліковані Гео Леросом відеозаписи із братом глави Офісу Президента Андрія Єрмака

Про це повідомляє видання ZN.UA, посилаючись на учасників зустрічі, передає RegioNews.

Деякі учасники були присутні в онлайн-режимі, також був присутній Андрій Єрмак. Видання пише, що за словами Зеленського, Єрмак "був і є його другом".

Крім того, Зеленський назвав аферистом народного депутата фракції "Слуга народу" Гео Лероса, який оприлюднив відеозаписи.

Президент вважає, що останнє слово в цій справі повинні сказати правоохоронні органи, які займаються цим питанням. Він також сказав: "Я ні в кого нічого не брав".

Андрій Єрмак в ході розмови назвав себе "щитом президента", і на його думку, відеозаписи спрямовані не проти нього, а проти Зеленського.

Глава Офісу президента звинуватив Андрія Богдана та його соратників в тому, що саме вони стоять за Гео Леросом.

Він назвав Богдана "особистим ворогом" і пообіцяв "не пробачити йому цієї витівки", а також зазначив, що Лерос керувався особистими мотивами.

Крім того, пресслужба Офісу президента Зеленського опублікувала офіційну позицію щодо скандалу із плівками Єрмака. У ній також ситуацію з оприлюдненими доказами корупції назвали аферою.

"Розмови на оприлюднених плівках не мають стосунку до реального життя... Однак усі викладені факти мають бути ретельно перевірені – так само, як і джерела появи плівок і те, хто та з якою метою замовляв стеження", - йдеться в заяві.

В Офісі президента також додали, що СБУ допитує обидві сторони, і брата Єрмака, і нардепа Гео Лероса.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.

Володимира Зеленського закликали звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака.

Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.

Також САП відкрила кримінальне провадження за зверненням Гео Лероса.

Депутати фракції "Слуга народу" просили Зеленського зібрати фракцію для обговорення відеозаписів із братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Згідно із останніми опитуваннями, українці найгірше ставляться до керівника Офісу президента Андрія Єрмака та міністра внутрішніх справ Арсена Авкова.