НАБУ та СБУ звинувачують в участі у скандалі з Єрмаком

Публічні особи не лишились осторонь від конфлікту між нардепом Гео Леросом та главою офісу президента Андрієм Єрмаком

Фото: УНІАН

Публічні особи не лишились осторонь від конфлікту між нардепом Гео Леросом та главою офісу президента Андрієм Єрмаком

Про це повідомляє RegioNews.

Нагадаємо, народний депутат від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Дениса Єрмака обговорює продаж посад в органах влади.

Лерос відправляє в НАБУ звернення проти Єрмака. Нардеп відправляє в правоохоронні органи звернення і відео, чекає 10% від награбованого, гроші обіцяє відправити в дитячий будинок.

За скандал з Єрмаком відповість Зеленський, вважає журналіст Бутусов.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко зауважив, що відео, в яких нинішній глава Офісу президента Андрій Єрмак через свого брата "барижить державою", зняті у серпні-жовтні минулого року. Це самий розпал боротьби за Київ, коли Андрій Богдан намагався збити Віталія Кличка. Проте меру Києва вдалося встояти, в тому числі завдяки підтримці Андрія Єрмака.

На думку Гончаренка, голова НАБУ Артем Ситник шукав нового "покровителя" і знайшов його в особі Андрія Богдана. Те, що відбувається ― це, скоріш за все, результат роботи НАБУ. Колишній глава Офісу вичекав найпотрібніший момент, прямо перед ключовим засіданням Ради і опублікував відео.

"Однак, всі ці обставини жодним чином не заперечують того факту, що Єрмак ― барига і топ-корупціонер. Як думаєте, якщо у Єрмака виникне дилема продавати росіянам Україну під час переговорів чи ні, то за яку суму він уже це зробив? Думаю, дорожче, ніж новий мерседес", - йдеться в дописі на сторінці депутата у Facebook.

Залишилося дочекатися реакції Зеленського.

"Якщо він про все це знав і був в долі ― він цинічний мудень. Якщо не знав і допустив таке за своєю спиною ― недалекий дурень. Повний цугцванг для "найвеличнішого лідера сучасності”, в який він завів себе сам", - пише обранець.

Про #єрмакгейт Відео, в яких нинішній глава Офісу президента Андрій Єрмак через свого брата барижить державою, зняті у... Опубліковано Олексієм Гончаренком Неділя, 29 березня 2020 р.

Асоційований експерт програми реформування правоохоронної і судової систем Українського інституту майбутнього Іван Ступак на своїй сторінці у Facebook написав, що весь обсяг компромату на брата Глави Офісу Президента, який сьогодні викинув Гео Лерос - це запізнілий привіт від Андрія Богдана.

"У червні 2019 Андрій Богдан при створенні Офісу президента не включив посаду помічника до штатного розпису ОП. Андрій Єрмак вийшов на Зеленського, і в результаті Богдан погодився відновити посаду помічника", - йдеться в дописі.

Тут і було закладено початок образи і помсти. Запис переговорів брата Андрія Єрмака проводилася з використанням професійного обладнання.

"Щоб проводити документування брата помічника Президента, потрібно мати більш ніж просто підтримку "нагорі". Документування брата, тоді ще помічника Президента України, проводило СБУ. Іван Баканов відданий Президенту і не пішов би на такий відверто похмурий хід. Тому всі технічні заходи проводилися без його відома, по команді Андрія Богдана і через його довірених людей в СБ України", - пише експерт.