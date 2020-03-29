НАБУ та СБУ звинувачують в участі у скандалі з Єрмаком
Про це повідомляє RegioNews.
Нагадаємо, народний депутат від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Дениса Єрмака обговорює продаж посад в органах влади.
Лерос відправляє в НАБУ звернення проти Єрмака. Нардеп відправляє в правоохоронні органи звернення і відео, чекає 10% від награбованого, гроші обіцяє відправити в дитячий будинок.
За скандал з Єрмаком відповість Зеленський, вважає журналіст Бутусов.
Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко зауважив, що відео, в яких нинішній глава Офісу президента Андрій Єрмак через свого брата "барижить державою", зняті у серпні-жовтні минулого року. Це самий розпал боротьби за Київ, коли Андрій Богдан намагався збити Віталія Кличка. Проте меру Києва вдалося встояти, в тому числі завдяки підтримці Андрія Єрмака.
На думку Гончаренка, голова НАБУ Артем Ситник шукав нового "покровителя" і знайшов його в особі Андрія Богдана. Те, що відбувається ― це, скоріш за все, результат роботи НАБУ. Колишній глава Офісу вичекав найпотрібніший момент, прямо перед ключовим засіданням Ради і опублікував відео.
"Однак, всі ці обставини жодним чином не заперечують того факту, що Єрмак ― барига і топ-корупціонер. Як думаєте, якщо у Єрмака виникне дилема продавати росіянам Україну під час переговорів чи ні, то за яку суму він уже це зробив? Думаю, дорожче, ніж новий мерседес", - йдеться в дописі на сторінці депутата у Facebook.
Залишилося дочекатися реакції Зеленського.
"Якщо він про все це знав і був в долі ― він цинічний мудень. Якщо не знав і допустив таке за своєю спиною ― недалекий дурень. Повний цугцванг для "найвеличнішого лідера сучасності”, в який він завів себе сам", - пише обранець.
Про #єрмакгейт Відео, в яких нинішній глава Офісу президента Андрій Єрмак через свого брата барижить державою, зняті у...Опубліковано Олексієм Гончаренком Неділя, 29 березня 2020 р.
Асоційований експерт програми реформування правоохоронної і судової систем Українського інституту майбутнього Іван Ступак на своїй сторінці у Facebook написав, що весь обсяг компромату на брата Глави Офісу Президента, який сьогодні викинув Гео Лерос - це запізнілий привіт від Андрія Богдана.
"У червні 2019 Андрій Богдан при створенні Офісу президента не включив посаду помічника до штатного розпису ОП. Андрій Єрмак вийшов на Зеленського, і в результаті Богдан погодився відновити посаду помічника", - йдеться в дописі.
Тут і було закладено початок образи і помсти. Запис переговорів брата Андрія Єрмака проводилася з використанням професійного обладнання.
"Щоб проводити документування брата помічника Президента, потрібно мати більш ніж просто підтримку "нагорі". Документування брата, тоді ще помічника Президента України, проводило СБУ. Іван Баканов відданий Президенту і не пішов би на такий відверто похмурий хід. Тому всі технічні заходи проводилися без його відома, по команді Андрія Богдана і через його довірених людей в СБ України", - пише експерт.
Весь тот объём компромата на брата Главы Офиса Президента, который сегодня выбросил Geo Leros - это запоздалый привет от...Опубліковано Ivan Stupak Неділя, 29 березня 2020 р.
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