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30 березня 2020, 17:15 18

Скандал з Єрмаком: ДБР розслідує справу за чотирма статтями

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30 березня 2020, 17:15 18
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Державне бюро розслідувань України за фактом поширення відео з братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака розслідує кримінальну справу за статтями шахрайство, розголошення держтаємниці та інше
Фото: dbr.gov.ua
Державне бюро розслідувань України за фактом поширення відео з братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака розслідує кримінальну справу за статтями шахрайство, розголошення держтаємниці та інше

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на РБК-Україна.

Зокрема, Офіс генпрокурора вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, а саме:

ч. 2 ст. 190 - шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

ч. 2 ст. 344 - втручання в діяльність державного діяча, вчинене особою з використанням свого службового становища;

ч. 2 ст. 328 - розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки;

ч. 1 ст. 364 - перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Як зазначається, слідчі бюро здійснюють досудове розслідування за фактом поширення народним депутатом України Гео Лероса відео з Денисом Єрмаком (братом Андрія Єрмака).

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Дениса Єрмака обговорює продаж посад в органах влади.

Лерос відправив в НАБУ звернення проти Єрмака. Нардеп відправляє в правоохоронні органи звернення і відео, чекає 10% від награбованого, гроші обіцяє відправити в дитячий будинок.

За скандал з Єрмаком відповість Зеленський, вважає журналіст Бутусов.

Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата голови ОП Андрія Єрмака. Журналістам вдалося ідентифікувати основних учасників переговорів та особу, яка здійснювала запис.

Також НАБУ та СБУ звинувачують в участі у скандалі з Єрмаком.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за зверненням народного депутата Гео Лероса щодо корупційних злочинів керівника Офісу президента Андрія Єрмака та його брата.


ДБР Андрій Єрмак Офіс президента розслідування корупція Гео Лерос
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