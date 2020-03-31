Лерос розказав, звідки в нього "плівки Єрмака"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, який звинувачує главу Офісу президента Андрія Єрмака та його брата в торгівлі посадами і здачі національних інтересів, отримав скандальні відеозаписи 27 березня і наступного дня передав журналістам

Фото: zn.ua

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, який звинувачує главу Офісу президента Андрія Єрмака та його брата в торгівлі посадами і здачі національних інтересів, отримав скандальні відеозаписи 27 березня і наступного дня передав журналістам

Як передає RegioNews, про це він розаказа виданню "Новое время".

"Я отримав флешку і вирішив, що потрібно її оприлюднити. Якщо є факти корупції, то країна повинна про це знати. На цьому етапі у мене є право, як і у журналістів, не розголошувати своїх інформаторів. Не виключено, що це може бути частиною слідства. Тому мене викликали на допит в ДБР. Буду давати пояснення і в НАБУ. Тільки після цього, коли вони приймуть рішення або дадуть рекомендацію, чи варто це оприлюднити, я це обов’язково зроблю", - сказав він.

За його словами, записи були надіслані йому на пошту 27 березня (напередодні Гео Лерос звернувся через ФБ до своїх читачів, попросивши надсилати йому найрізноманітнішу інформацію про Єрмака на свою пошту).

"Я вказав пошту, на яку люди почали надсилати свою інформацію. Мені прийшло дуже багато різної інформації, дуже багато. Її, звичайно, треба проаналізувати", - уточнив нардеп, запевнивши, що записи отримав абсолютно безкоштовно.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.

Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Нардеп відправляє в правоохоронні органи звернення і відео, чекає 10% від награбованого, гроші обіцяє відправити в дитячий будинок.

За скандал з Єрмаком відповість Зеленський, вважає журналіст Бутусов.

Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Журналістам вдалося ідентифікувати основних учасників переговорів та особу, яка здійснювала запис.

НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за зверненням народного депутата Гео Лерос щодо корупційних злочинів керівника Офісу президента Андрія Єрмака і його брата.

30 березня стало відомо, що ДБР за фактом розповсюдження відео з братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака розслідує кримінальну справу за чотирма статтями, а Гео Лероса викликали на допит в ДБР.

Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео.