"Пленки Ермака": Лерос пришел на допрос, ГБР подготовило "сюрприз"

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос пришел сегодня, 3 апреля, на допрос в Государственное бюро расследований

Фото: Facebook/Masi Nayyem

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос пришел сегодня, 3 апреля, на допрос в Государственное бюро расследований

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на адвоката нардепа Маси Найема.

По его словам, Лерос шел на допрос по одному уголовному производству, как было указано в повестке, а по факту оказалось, что к нему прибавили еще три.

"Мы прибыли на допрос, на который нас позвали повесткой по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий - ред.) УКУ. Так было указано в повестке. По факту нам сообщили, что вчера объединили уголовные производства и поэтому добавили следующие статьи: 328 (разглашение гостайны - ред), 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля - ред.) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество - ред.) УКУ", - написал адвокат.

Как отметил Найем, во время допроса он заявил ходатайство о переносе допроса на основании ст. 135 (порядок осуществления вызова в уголовном производстве - ред.) УПКУ.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермак ответит Зеленский.

Также стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.

САП открыла уголовное производство по обращению Гео Лероса,а ГБР расследует уголовное дело по четырем статьям и вызвало Лероса на допрос, который назначен на 3 апреля.

Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ему скандал с опубликованным видео. Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки.

В свою очередь, нардепы СН требуют от правоохранительных органов проверить факты в обнародованных видео и привлечь виновных к ответственности, а не самого нардепа. Также "слуги" просили Зеленского собрать фракцию для обсуждения видеозаписей.

СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.

2 апреля Владимир Зеленский провел встречу с руководителями комитетов от фракции "Слуга народа", в ходе которой обсуждали опубликованные видеозаписи. По данным СМИ, гарант назвал Лероса аферистом и стал на сторону Ермака.

Фракция "Слуга народа" требует от правоохранителей объективного и беспристрастного расследования всех обстоятельств ситуации вокруг записей.