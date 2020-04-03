"Пленки Ермака": Лерос пришел на допрос, ГБР подготовило "сюрприз"
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на адвоката нардепа Маси Найема.
По его словам, Лерос шел на допрос по одному уголовному производству, как было указано в повестке, а по факту оказалось, что к нему прибавили еще три.
"Мы прибыли на допрос, на который нас позвали повесткой по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий - ред.) УКУ. Так было указано в повестке. По факту нам сообщили, что вчера объединили уголовные производства и поэтому добавили следующие статьи: 328 (разглашение гостайны - ред), 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля - ред.) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество - ред.) УКУ", - написал адвокат.
Как отметил Найем, во время допроса он заявил ходатайство о переносе допроса на основании ст. 135 (порядок осуществления вызова в уголовном производстве - ред.) УПКУ.
Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.
Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермак ответит Зеленский.
Также стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.
САП открыла уголовное производство по обращению Гео Лероса,а ГБР расследует уголовное дело по четырем статьям и вызвало Лероса на допрос, который назначен на 3 апреля.
Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ему скандал с опубликованным видео. Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.
31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".
1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки.
В свою очередь, нардепы СН требуют от правоохранительных органов проверить факты в обнародованных видео и привлечь виновных к ответственности, а не самого нардепа. Также "слуги" просили Зеленского собрать фракцию для обсуждения видеозаписей.
СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.
2 апреля Владимир Зеленский провел встречу с руководителями комитетов от фракции "Слуга народа", в ходе которой обсуждали опубликованные видеозаписи. По данным СМИ, гарант назвал Лероса аферистом и стал на сторону Ермака.
Фракция "Слуга народа" требует от правоохранителей объективного и беспристрастного расследования всех обстоятельств ситуации вокруг записей.
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