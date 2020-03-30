Зеленський вирішив відмовчатися про "плівки Єрмака" - ОП

Президент Володимир Зеленський ще не вирішив коментувати йому скандал з опублікованими відео, на яких видно, як брат глави Офісу президента Денис Єрмак проводить співбесіди з кандидатами на державні посади

Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський ще не вирішив коментувати йому скандал з опублікованими відео, на яких видно, як брат глави Офісу президента Денис Єрмак проводить співбесіди з кандидатами на державні посади

Як передає RegioNews, про це заявив в коментарі виданню Hubs заступник голови ОП Кирило Тимошенко, який відповідає за інформаційну політику.

"Якщо президент України вважає потрібним це коментувати, він дійсно прокоментує. Я не розумію, чому до мене питання чи коментар. САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура - ред.) працює по своїй лінії, пан Єрмак все це прокоментував. Якщо президент вважатиме за потрібне це прокоментувати, він дійсно це прокоментує", - сказав Тимошенко на запит пояснити позицію президента.

При цьому він не зміг відповісти на питання щодо того, відсторонить Володимир Зеленський главу ОП Андрія Єрмака від виконання обов'язків на час проведення розслідування у кримінальному провадженні, відкритому САП.

"Я не можу прокоментувати, усуне, не усуне. Це не моя компетенція. Це президент особисто вирішує дане питання", - пояснив Тимошенко.

За його словами, якщо президент вирішить зробити якісь кроки, "ми, звичайно, це прокоментуємо... зараз не можу надати інформацію про те, які кроки буде застосовувати президент, чи відстороняти когось".

За даними видання, раніше прессекретар президента Юлія Мендель сказала, що Володимир Зеленський не збирається реагувати на скандал з оприлюдненням відеозаписів. "Президент що, повинен реагувати на кожен пост у фейсбуці?", – пояснила вона інформаційну політику глави держави.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Дениса Єрмака обговорює продаж посад в органах влади.

Лерос відправив в НАБУ звернення проти Єрмака. Нардеп відправляє в правоохоронні органи звернення і відео, чекає 10% від награбованого, гроші обіцяє відправити в дитячий будинок.

За скандал з Єрмаком відповість Зеленський, вважає журналіст Бутусов.

Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата голови ОП Андрія Єрмака. Журналістам вдалося ідентифікувати основних учасників переговорів та особу, яка здійснювала запис.

Також НАБУ та СБУ звинувачують в участі у скандалі з Єрмаком.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за зверненням народного депутата Гео Лероса щодо корупційних злочинів керівника Офісу президента Андрія Єрмака та його брата.

30 березня стало відомо, що ДБР за фактом поширення відео з братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака розслідує кримінальну справу за чотирма статтями.