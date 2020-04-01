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01 квітня 2020, 17:00 9

ДБР призначило дату допиту Лероса

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01 квітня 2020, 17:00 9
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Державне бюро розслідувань України викликало нардепа від фракції "Слуга народу" Гео Лероса, який оприлюднив скандальні відеозаписи з братом голови Офісу президента Денисом Єрмаком, на допит на п'ятницю, 3 квітня 2020 року
Фото: facebook/dbr.gov.ua
Державне бюро розслідувань України викликало нардепа від фракції "Слуга народу" Гео Лероса, який оприлюднив скандальні відеозаписи з братом голови Офісу президента Денисом Єрмаком, на допит на п'ятницю, 3 квітня 2020 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на юридичну компанію Міллер.

За її даними Лероса викликають в якості свідка у кримінальному провадженні за статею "перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу".

"Слідчий третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військослужбовцями ГСУ Державне бюро розслідувань викликав Гео Лероса в якості свідка у кримінальному провадженні №42020000000000642 за ч.1 ст.365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, допит назначений на 3 квітня 2020 року, початок о 9:00.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.

Пізніше Гео Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.

Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.

САП відкрила кримінальне провадження за зверненням Гео Лероса.

30 березня стало відомо, що ДБР за фактом розповсюдження відео з братом керівника ОП розслідує кримінальну справу за чотирма статтями, а Гео Лероса викликали на допит в ДБР.

Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео. Сам Гео Лерос розповів, що скандальні відеозаписи він отримав безкоштовно 27 березня по пошті.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки.

У свою чергу, нардепи СН вимагають від правоохоронних органів перевірити факти в оприлюднених відео і притягнути винних до відповідальності, а не самого нардепа.


ДБР розслідування допит корупція Гео Лерос Денис Єрмак
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