ДБР призначило дату допиту Лероса
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на юридичну компанію Міллер.
За її даними Лероса викликають в якості свідка у кримінальному провадженні за статею "перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу".
"Слідчий третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військослужбовцями ГСУ Державне бюро розслідувань викликав Гео Лероса в якості свідка у кримінальному провадженні №42020000000000642 за ч.1 ст.365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу)", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, допит назначений на 3 квітня 2020 року, початок о 9:00.
Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.
Пізніше Гео Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.
Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.
САП відкрила кримінальне провадження за зверненням Гео Лероса.
30 березня стало відомо, що ДБР за фактом розповсюдження відео з братом керівника ОП розслідує кримінальну справу за чотирма статтями, а Гео Лероса викликали на допит в ДБР.
Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео. Сам Гео Лерос розповів, що скандальні відеозаписи він отримав безкоштовно 27 березня по пошті.
31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".
1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки.
У свою чергу, нардепи СН вимагають від правоохоронних органів перевірити факти в оприлюднених відео і притягнути винних до відповідальності, а не самого нардепа.
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