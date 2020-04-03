Венедиктова переслідує Лероса за указом Єрмака - Рябошапка

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак нібито дав вказівку генеральному прокурору Ірині Венедиктової переслідувати нардепа від "Слуги народу" Гео Лерос за оприлюднені скандальні відеозаписи

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Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак нібито дав вказівку генеральному прокурору Ірині Венедиктової переслідувати нардепа від "Слуги народу" Гео Лерос за оприлюднені скандальні відеозаписи

Як передає RegioNews, про це заявив колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю "24 каналу".

"Досить очевидно, що перша реакція - публічна загроза Гео Леросу, висловлена ​​в зв'язку з розкриттям цієї інформації. Ця загроза на наступний день почала реалізовуватися. Тому очевидно, що це помста. І зрозуміло - за що, оскільки сам Андрій Єрмак на своїй сторінці в фейсбуці пояснив, за що він буде переслідувати Гео Лероса", - сказав він.

При цьому на уточнююче питання "Ви зараз натякаєте на те, що глава Офісу президента міг дати наказ голові Офісу генпрокурора відкрити ці справи?", Рябошапка відповів: "Ми бачимо факти. Оперативне відкриття 4 виробництв, в яких може фігурувати Гео Лерос; виробництва, які пов'язані з корупцією, наявність суспільної небезпеки з боку керівника Офісу президента - це дає всі підстави, щоб про це говорити ".

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.

Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.

Також стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.

САП відкрила кримінальне провадження за зверненням Гео Лероса, а ДБР розслідує кримінальну справу за чотирма статтями и викликало Лероса на допит, який призначений на 3 квітня.

Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео. Сам Гео Лерос розповів, що скандальні відеозаписи він отримав безкоштовно 27 березня по пошті.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки.

У свою чергу, нардепи СН вимагають від правоохоронних органів перевірити факти в оприлюднених відео і притягнути винних до відповідальності, а не самого нардепа.Також "слуги" просили Зеленського зібрати фракцію для обговорення відеозаписів.

СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

2 квітня Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками комітетів від фракції "Слуга народу", в ході якої обговорювали опубліковані відеозаписи. За даними ЗМІ, гарант назвав Лероса аферистом і став на бік Єрмака.

Фракція "Слуга Народу" вимагає від правоохоронців об’єктивного та неупередженого розслідування всіх обставин ситуації навколо записів.