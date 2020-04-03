Венедиктова преследует Лероса по указу Ермака - Рябошапка

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак якобы дал указание генеральному прокурору Ирине Венедиктовой преследовать нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса за обнародованные скандальные видеозаписи

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак якобы дал указание генеральному прокурору Ирине Венедиктовой преследовать нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса за обнародованные скандальные видеозаписи

Как передает RegioNews, об этом заявил бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью "24 каналу".

"Достаточно очевидно, что первая реакция - публичная угроза Гео Леросу, высказанная в связи с раскрытием этой информации. Эта угроза на следующий день начала реализовываться. Поэтому очевидно, что это месть. И понятно - за что, поскольку сам Андрей Ермак на своей странице в фейсбуке объяснил, за что он будет преследовать Гео Лероса", - сказал он.

При этом на уточняющий вопрос "Вы сейчас намекаете на то, что глава Офиса президента мог дать приказ голове Офиса генпрокурора открыть эти дела?", Рябошапка ответил: "Мы видим факты. Оперативное открытие 4 производств, в которых может фигурировать Гео Лерос; производства, не связанные с коррупцией, наличие публичной угрозы со стороны руководителя Офиса президента - это дает все основания, чтобы об этом говорить".

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермак ответит Зеленский.

Также стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.

САП открыла уголовное производство по обращению Гео Лероса,а ГБР расследует уголовное дело по четырем статьям и вызвало Лероса на допрос, который назначен на 3 апреля.

Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ему скандал с опубликованным видео. Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки.

В свою очередь, нардепы СН требуют от правоохранительных органов проверить факты в обнародованных видео и привлечь виновных к ответственности, а не самого нардепа. Также "слуги" просили Зеленского собрать фракцию для обсуждения видеозаписей.

СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.

2 апреля Владимир Зеленский провел встречу с руководителями комитетов от фракции "Слуга народа", в ходе которой обсуждали опубликованные видеозаписи. По данным СМИ, гарант назвал Лероса аферистом и стал на сторону Ермака.

Фракция "Слуга народа" требует от правоохранителей объективного и беспристрастного расследования всех обстоятельств ситуации вокруг записей.