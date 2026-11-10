Рубіо назвав переговори в Абу-Дабі продуктивними та заявив про намір залучити Європу

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Держсекретар США Марко Рубіо назвав тристоронні переговори між Україною, США та Росією "дуже продуктивними". Водночас він наголосив, що досягнення домовленостей потребуватиме додаткової роботи й не відбудеться протягом найближчих 24 годин

Про це Рубіо заявив після першого дня переговорів в Об'єднаних Арабських Еміратах, пише Sky News, передає RegioNews .

Американський держсекретар не став розкривати подробиці обговорень, однак дав зрозуміти, що переговорний процес ще далекий від завершення.

"Очевидно, попереду ще багато роботи. Це не те, що може бути вирішено протягом найближчих 24 годин", — заявив Рубіо.

Також він повідомив про намір розширити формат переговорів, залучивши до нього представників європейських країн.

"Наша мета — розширити тристоронній формат, щоб за столом переговорів були представлені не лише США, Україна та Росія, а і європейські країни", — зазначив держсекретар США.

Коментуючи питання, чи справді російська делегація в Абу-Дабі налаштована на припинення війни, Рубіо відповів, що саме це американська сторона намагається з'ясувати.

"Ну, саме це ми й перевіряємо", — сказав він.

Перший день тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією в ОАЕ тривав чотири години.

Нагадаємо, що українська делегація розпочала переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах із координаційної зустрічі з американськими та європейськими партнерами.

10-11 листопада в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів – Абу-Дабі на робочому рівні відбудуться переговори між Україною та Росією. Сполучені Штати виступлять посередником у перемовинах.

Раніше президент США Дональд Трамп припустив, що після завершення війни Україна залишиться вільною та незалежною державою, однак може мати "трохи іншу форму".