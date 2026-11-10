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10 листопада 2026, 21:53

1,6 мільйона українських дітей на окупованих територіях під загрозою депортації, — Лубінець

10 листопада 2026, 21:53
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Фото: скриншот із відео
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Близько 1,6 мільйона українських дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, залишаються під загрозою депортації та примусового переміщення до Росії. Водночас Україна верифікувала 20 651 випадок депортації та примусового переміщення дітей

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив під час презентації спеціальної доповіді "СТІЙКІ: українські діти проти системного нелюдського поводження з боку РФ", пише Укрінформ, передає RegioNews.

За словами омбудсмана, близько 1,6 мільйона дітей із 2022 року залишаються під ризиком депортації та примусового переміщення. Він наголосив, що ця цифра демонструє масштаби потенційної трагедії для України.

"Близько 1,6 мільйона українських дітей з 2022 року залишаються під ризиком депортації та примусового переміщення. Я недарма зупиняюсь на цій цифрі, для того, щоб весь світ розумів масштаби потенційної трагедії української нації", — наголосив Дмитро Лубінець.

Він зауважив, що встановити точну кількість дітей, яких Росія депортувала або примусово перемістила, надзвичайно складно. Зокрема, у 2022 році декілька російських джерел повідомляли, що з тимчасово окупованих територій до Росії вивезли понад 744 тисячі українських дітей.

Водночас омбудсман навів актуальні верифіковані українською стороною дані про злочини Росії проти дітей.

"На сьогодні верифіковані цифри: 770 українських дітей були вбиті російською армією, 3018 дістали поранення, 2349 дітей зникли безвісти, 23 дитини постраждали від сексуального насильства. 20 651 дитина верифікована як випадки депортації та/або примусового переміщення", — повідомив Лубінець.

Він уточнив, що ці дані стосуються випадків, які вдалося верифікувати на підконтрольній українському уряду території.

За словами омбудсмана, повністю встановити масштаби злочинів проти українських дітей наразі неможливо через відсутність доступу до тимчасово окупованих територій. Україна не може повністю перевірити кількість дітей, які там загинули, дістали поранення або зникли безвісти.

Нагадаємо, що ще вісьмох дітей віком від 7 до 16 років вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію. Серед них — дев’ятирічна дівчинка, яку, за словами місцевої влади, змушували навчатися в окупаційній школі, співати гімн Росії та писати листи російським військовим.

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