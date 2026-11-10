Рада ухвалила закон про розшук зниклих безвісти та ідентифікацію загиблих: що зміниться

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Верховна Рада ухвалила Закон №14095, який передбачає вдосконалення механізмів розшуку людей, зниклих безвісти за особливих обставин, та ідентифікації загиблих внаслідок війни

Про це повідомили у МВС, передає RegioNews .

Документ розробили у співпраці Міністерства внутрішніх справ України та народних депутатів. Він має спростити процедури встановлення особи загиблих, розширити можливості проведення ДНК-досліджень та прискорити пошук зниклих безвісти.

Зокрема, закон передбачає:

Залучення іноземних та міжнародних фахівців до процесу ідентифікації тіл загиблих. Також з'явиться можливість відбирати ДНК-зразки у родичів зниклих безвісти, які перебувають за кордоном.

Використання результатів швидкісного ДНК-тестування ANDE у кримінальних провадженнях із подальшим внесенням відповідних даних до Електронного реєстру геномної інформації людини.

Застосування цифрових відбитків пальців для встановлення особи загиблих.

Очікується, що нововведення допоможуть прискорити ідентифікацію загиблих, зробити розшук зниклих безвісти ефективнішим та дати їхнім родинам можливість швидше отримати інформацію про долю близьких.

Нагадаємо,що станом на початок жовтня 2023 року понад 26 тисяч українців вважаються зниклими безвісти за особливих обставин.