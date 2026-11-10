У Львові водій їхав містом під російську музику та показував непристойні жести

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У Львові шукають водія іномарки. Він їздив містом під російську музику

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Правоохоронці у Львові шукають водія та пасажира Range Rover. Вони гучно слухали російську музику та ображали перехожих, демонструючи їм непристойні жести. Це сталось на перехресті вулиць Тадеуша Костюшка – Січових Стрільців у Львові.

"Встановлюється правова кваліфікація події. Зараз правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчинення правопорушення - вони будуть притягнуті до відповідальності", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині поліцейські встановили учасниць відео, на якому троє неповнолітніх дівчат танцюють під російськомовну музику поблизу Алеї Героїв у центрі Монастириськ.