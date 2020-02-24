Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)

В Україні внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) в понеділок, 24 лютого, виявився знеструмлений 251 населений пункт в семи областях

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

В Україні внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) в понеділок, 24 лютого, виявився знеструмлений 251 населений пункт в семи областях

RegioNews стежить за ситуацією в регіонах.

14.33 У Кропивницькому на жінку впало дерево: її шпиталізували

24 лютого у Подільському районі міста Кропивницький через негоду на жінку впало сухе дерево і травмувало її.

14.29 Через сильний вітер у Миколаєві поламався міст, обрушилися дахи і дерева

У Миколаєві сильний вітер валить дерева та дахи.

14.04 Негода в Україні: що впало в центрі Одеси дерево вбило жінку

В Одесі через сильний вітер впало дерево. Як повідомили "Думской" очевидці, величезний стовбур привалив жінку.

11.41 На Львівщині негода вибила з розкладу п'ять поїздів

На території обслуговування регіональної філії "Львівська залізниця" внаслідок шквального вітру зафіксовано падіння дерев на колію та нависання гілок на лініях електропередач, що спричинило затримку в русі 5 пасажирських поїздів.

11.31 Знищений мурал, дахи і дерева: на Прикарпатті ліквідовують наслідки буревію

Посилення вітру спричинили на Прикарпатті багато лиха. Пошкоджені дахи, автомобілі, поламані дерева, обірвані електропроводи. А в центрі Івано-Франківська знищено мурал з написом "Україна єдина".

10.42 На Житомирщині негода пошкодила газопровід

У смт. Іршанськ Житомирської області через сильний вітер дерево впало на газопровід середнього тиску. 600 абонентів залишилися без газопостачання.

10.33 На Прикарпатті на рейсовий автобус впало дерево

У Тисменицькому районі перед рейсовим автобусом "Мерседес Бенс", який слідував за маршрутом "Нові Кривотули – Івано-Франківськ" впало дерево. Одного з пасажирів госпіталізували.

10.25 На Буковині сильним вітром поламало дерева і позносило дахи

24 лютого у Чернівцях та області вирує негода. Буковинські синоптики оголосили штормове попередження про сильний північно-західний вітер до 40 м/с. Повідомляється про ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

09.50 В Україні через негоду знеструмлені понад 250 населених пунктів

Внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) у понеділок, 24 лютого,через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 251 населений пункт у семи областях.