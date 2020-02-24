Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)
RegioNews стежить за ситуацією в регіонах.
14.33 У Кропивницькому на жінку впало дерево: її шпиталізували
24 лютого у Подільському районі міста Кропивницький через негоду на жінку впало сухе дерево і травмувало її.
14.29 Через сильний вітер у Миколаєві поламався міст, обрушилися дахи і дерева
У Миколаєві сильний вітер валить дерева та дахи.
14.04 Негода в Україні: що впало в центрі Одеси дерево вбило жінку
В Одесі через сильний вітер впало дерево. Як повідомили "Думской" очевидці, величезний стовбур привалив жінку.
11.41 На Львівщині негода вибила з розкладу п'ять поїздів
На території обслуговування регіональної філії "Львівська залізниця" внаслідок шквального вітру зафіксовано падіння дерев на колію та нависання гілок на лініях електропередач, що спричинило затримку в русі 5 пасажирських поїздів.
11.31 Знищений мурал, дахи і дерева: на Прикарпатті ліквідовують наслідки буревію
Посилення вітру спричинили на Прикарпатті багато лиха. Пошкоджені дахи, автомобілі, поламані дерева, обірвані електропроводи. А в центрі Івано-Франківська знищено мурал з написом "Україна єдина".
10.42 На Житомирщині негода пошкодила газопровід
У смт. Іршанськ Житомирської області через сильний вітер дерево впало на газопровід середнього тиску. 600 абонентів залишилися без газопостачання.
10.33 На Прикарпатті на рейсовий автобус впало дерево
У Тисменицькому районі перед рейсовим автобусом "Мерседес Бенс", який слідував за маршрутом "Нові Кривотули – Івано-Франківськ" впало дерево. Одного з пасажирів госпіталізували.
10.25 На Буковині сильним вітром поламало дерева і позносило дахи
24 лютого у Чернівцях та області вирує негода. Буковинські синоптики оголосили штормове попередження про сильний північно-західний вітер до 40 м/с. Повідомляється про ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
09.50 В Україні через негоду знеструмлені понад 250 населених пунктів
Внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) у понеділок, 24 лютого,через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 251 населений пункт у семи областях.
- 17:00 24 лютого Поновили рух поїздів, які затримувались через негоду
- 16:57 24 лютого На Рівненщині страйкують батьки учнів місцевої школи
- 16:45 24 лютого Протести в Нових Санжарах: назвали терміни розслідування справ
- 16:36 24 лютого Оголошений у розшук глава штабу "самооборони Севастополя"
- 16:35 24 лютого Вінницька облрада вимагає від Зеленського скасувати абонплату за газ
- 16:25 24 лютого ЄС не закриватиме кордон через коронавірус в Італії
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
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