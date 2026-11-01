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01 листопада 2026, 16:04

В Івано-Франківську водій заднім ходом на смерть збив 71-річну жінку

01 листопада 2026, 16:04
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Фото: Національна поліція
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В Івано-Франківську 1 листопада сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Під колесами автомобіля загинула 71-річна місцева жителька

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 44-річний водій автомобіля Volkswagen Amarok, рухаючись заднім ходом на вулиці Миколайчука, не переконався в безпечності маневру та здійснив наїзд на жінку.

Від отриманих травм 71-річна мешканка Івано-Франківська загинула на місці події.

Правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної ДТП.

Нагадаємо, в Києві нетверезий водій збив 15-річного хлопця на електросамокаті. Водій Renault рухався проїзною частиною та під час повороту ліворуч до прибудинкової території зіткнувся з електросамокатом.

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