В Івано-Франківську водій заднім ходом на смерть збив 71-річну жінку
В Івано-Франківську 1 листопада сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Під колесами автомобіля загинула 71-річна місцева жителька
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За попередніми даними, 44-річний водій автомобіля Volkswagen Amarok, рухаючись заднім ходом на вулиці Миколайчука, не переконався в безпечності маневру та здійснив наїзд на жінку.
Від отриманих травм 71-річна мешканка Івано-Франківська загинула на місці події.
Правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної ДТП.
Нагадаємо, в Києві нетверезий водій збив 15-річного хлопця на електросамокаті. Водій Renault рухався проїзною частиною та під час повороту ліворуч до прибудинкової території зіткнувся з електросамокатом.
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