В Івано-Франківську водій заднім ходом на смерть збив 71-річну жінку

Фото: Національна поліція

В Івано-Франківську 1 листопада сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Під колесами автомобіля загинула 71-річна місцева жителька

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 44-річний водій автомобіля Volkswagen Amarok, рухаючись заднім ходом на вулиці Миколайчука, не переконався в безпечності маневру та здійснив наїзд на жінку.

Від отриманих травм 71-річна мешканка Івано-Франківська загинула на місці події.

Правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної ДТП.

Нагадаємо, в Києві нетверезий водій збив 15-річного хлопця на електросамокаті. Водій Renault рухався проїзною частиною та під час повороту ліворуч до прибудинкової території зіткнувся з електросамокатом.