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01 листопада 2026, 18:30

Перший мокрий сніг і до -5°: синоптик попередив про різке похолодання в Україні

01 листопада 2026, 18:30
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Уже з 4 листопада в Україні почнеться похолодання, яке спочатку охопить західні та північні області, а згодом пошириться на всю країну. У деяких регіонах дощі зміняться мокрим снігом

Про це виданню "Телеграф" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, передає RegioNews.

Перші три дні листопада в Україні переважатиме хмарна погода, однак істотних опадів у більшості областей не прогнозують. Невеликі дощі можливі на крайньому півночі, Одещині та Прикарпатті.

Уночі температура повітря становитиме +2…+8 °C, удень – +7…+13 °C. Найбільше потепління 3 листопада очікується на південному сході країни та в Криму, де стовпчики термометрів піднімуться до +16…+18 °C.

Коли в Україну прийдуть перші морози

Відчутне похолодання розпочнеться 4 листопада. Спочатку холодне повітря охопить західні та північні регіони, а протягом наступних днів пошириться на решту території України.

Удень температура переважно коливатиметься в межах +3…+9 °C, а вночі опускатиметься до -3…+3 °C. Місцями можливі перші заморозки.

Ще холодніше стане наприкінці першої декади листопада. З 7 по 10 листопада нічна температура переважно становитиме 0…-5 °C, тоді як денні показники суттєво не зміняться.

Де може випасти перший мокрий сніг

Найбільша ймовірність першого мокрого снігу прогнозується 6-7 листопада, коли територію України перетне холодний атмосферний фронт.

У північних, північно-східних областях і Карпатах дощ місцями переходитиме в мокрий сніг. Подекуди сніговий покрив може тимчасово становити 0,5-4 см.

На півдні країни натомість переважатимуть дощі та мряка.

Похолодання супроводжуватиметься сильним вітром. Місцями пориви північного та північно-західного вітру сягатимуть 15–20 м/с.

Уже 8-10 листопада опади поступово припиняться. На більшій частині території України переважатиме антициклон, тому істотних дощів і снігу не очікується.

За словами метеоролога, попри відчутне похолодання після теплого жовтня, температурні показники загалом залишатимуться характерними для цієї пори року. Місцями вони будуть на 1-3 °C нижчими за кліматичну норму.

Нагадаємо, минулого тижня у високогір'ї Карпат випав сніг. Засипало Піп Іван і Драгобрат.

Раніше у Карпатах гірські рятувальники допомогли чотирьом туристам, які через погіршення погодних умов опинилися у складній ситуації між горами Брескул та Пожижевська.

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