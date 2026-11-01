Двоє загиблих і троє поранених: дрон влучив біля гуртожитку на Вінниччині
На Вінниччині внаслідок російської атаки безпілотником загинули двоє людей, ще троє дістали травми. Ворожий дрон влучив по території гуртожитку професійного училища
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
За даними начальниці Вінницької ОВА Наталія Заболотна, росіяни завдали удару по Козятинській громаді.
"Чоловік загинув на місці. Жінка перебувала у реанімації, однак, на жаль, померла", – написала вона.
За попередньою інформацією, серед постраждалих – дві п'ятирічні дівчинки та 16-річний хлопець.
Усіх травмованих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.
Крім того, внаслідок влучання виникли пожежі двох автомобілів. Рятувальники ліквідували займання.
Нагадаємо, вранці 1 листопада російський безпілотник атакував Решетилівську громаду Полтавської області. Унаслідок падіння уламків БпЛА постраждала дитина 2012 року народження.