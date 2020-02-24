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24 лютого 2020, 14:33 19

У Кропивницькому на жінку впало дерево: її шпиталізували

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24 лютого 2020, 14:33 19
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24 лютого у Подільському районі міста Кропивницький через негоду на жінку впало сухе дерево і травмувало її
Фото: gre4ka.info
24 лютого у Подільському районі міста Кропивницький через негоду на жінку впало сухе дерево і травмувало її

Фото: Gre4ka.info.

Про це повідомляє RegionNews із посиланням на видання Gre4ka.info.

Інцидент трапився 24 лютого о 12:40 на вулиці В'ячеслава Чорновола. Трухле дерево від сильних поривів вітру впало й травмувало випадково перехожу, яка саме проходила повз.

"Якраз людина йшла і був сильний порив вітру. Дерево впало. Було трухле. Ми підняли дерево, звільнили ногу", - каже свідок події Володимир.

На місце пригоди одразу викликали рятувальників і медиків. Працівники МНС звільнили від дерева червоний легковик, який воно також придавило гіллям. Медики оглянули жінку й шпиталізували її до міської лікарні. У постраждалої забої кінцівок та грудної клітини.

Як повідомлялося раніше, в Одесі через сильний вітер впало дерево і смертельно травмувало жінку.


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