У Кропивницькому на жінку впало дерево: її шпиталізували
Фото: Gre4ka.info.
Про це повідомляє RegionNews із посиланням на видання Gre4ka.info.
Інцидент трапився 24 лютого о 12:40 на вулиці В'ячеслава Чорновола. Трухле дерево від сильних поривів вітру впало й травмувало випадково перехожу, яка саме проходила повз.
"Якраз людина йшла і був сильний порив вітру. Дерево впало. Було трухле. Ми підняли дерево, звільнили ногу", - каже свідок події Володимир.
На місце пригоди одразу викликали рятувальників і медиків. Працівники МНС звільнили від дерева червоний легковик, який воно також придавило гіллям. Медики оглянули жінку й шпиталізували її до міської лікарні. У постраждалої забої кінцівок та грудної клітини.
Як повідомлялося раніше, в Одесі через сильний вітер впало дерево і смертельно травмувало жінку.
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