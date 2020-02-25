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25 лютого 2020, 09:25 17

Буревій у Запорізькій області: повалені дерева та "вирвані" балкони

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25 лютого 2020, 09:25 17
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Через шквальни вітер буревій у Запорізькій області пошкодив будівлі та машини. Як інформують у ДСНС, область – одна з дев’ятьох в Україні, де вітер наробив лиха
Фото: ДСНС
Через шквальни вітер буревій у Запорізькій області пошкодив будівлі та машини. Як інформують у ДСНС, область – одна з дев’ятьох в Україні, де вітер наробив лиха

Як інформує RegioNews, в обласному центрі очевидці зафільмували, як буревій виривав балкон.

Також вітер звалив багато дерев у різних районах обласного центру, а також в містах Енергодар, Василівка, селищі Розівка.

Крім того, власники собак, які ризикнули вийти на вечерні прогулянки, розповідали, що чотирилапих зносило вітром.

Також у ДСНС повідомили, що через негоду в Україні загинула одна людина та четверо травмовані.

Зазначається, що травмувались люди в містах Херсон, Кропивницький, Івано-Франківськ та Запоріжжя. Також одна людина загинула в Одесі.

Частково пошкоджено покрівлі 56 житлових будинків та 93 об’єктів соціально-побутової сфери у 9 областях (Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Вінницькій, Івано-Франківській, Запорізькій, Тернопільській та Чернівецькій).

Залишаються знеструмленими 504 населені пункти у 12 областях.


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