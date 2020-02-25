Буревій у Запорізькій області: повалені дерева та "вирвані" балкони
Як інформує RegioNews, в обласному центрі очевидці зафільмували, як буревій виривав балкон.
Також вітер звалив багато дерев у різних районах обласного центру, а також в містах Енергодар, Василівка, селищі Розівка.
Крім того, власники собак, які ризикнули вийти на вечерні прогулянки, розповідали, що чотирилапих зносило вітром.
Також у ДСНС повідомили, що через негоду в Україні загинула одна людина та четверо травмовані.
Зазначається, що травмувались люди в містах Херсон, Кропивницький, Івано-Франківськ та Запоріжжя. Також одна людина загинула в Одесі.
Частково пошкоджено покрівлі 56 житлових будинків та 93 об’єктів соціально-побутової сфери у 9 областях (Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Вінницькій, Івано-Франківській, Запорізькій, Тернопільській та Чернівецькій).
Залишаються знеструмленими 504 населені пункти у 12 областях.
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