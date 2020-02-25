Буревій у Запорізькій області: повалені дерева та "вирвані" балкони

Через шквальни вітер буревій у Запорізькій області пошкодив будівлі та машини. Як інформують у ДСНС, область – одна з дев’ятьох в Україні, де вітер наробив лиха

Фото: ДСНС

Через шквальни вітер буревій у Запорізькій області пошкодив будівлі та машини. Як інформують у ДСНС, область – одна з дев’ятьох в Україні, де вітер наробив лиха

.