Російські дрони атакували Львівщину: пошкоджено п'ять житлових будинків

Фото: Telegram/Андрій Садовий

У Львівській громаді зафіксували наслідки російської атаки ударними безпілотниками. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та складську будівлю. На щастя, люди не постраждали

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає RegioNews.

Зокрема, у житловому кооперативі "Агрохімік"пошкоджено п'ять будинків та автомобіль.

У Рясному-Руському ворожий "Шахед" упав на недобудований будинок.

Також у Підрясному уламки російського безпілотника пошкодили два вантажні та один легковий автомобілі, а також порожню складську будівлю.

За словами Садового, постраждалих немає, пожеж також не зафіксовано. На місцях працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, вранці 1 листопада російський безпілотник атакував Решетилівську громаду Полтавської області. Унаслідок падіння уламків БпЛА постраждала дитина 2012 року народження.