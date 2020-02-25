Під Миколаєвом вітер завалив наметове містечко військових
Неподалік Миколаєва на військовому полігоні Широкий Лан пориви вітру завалили намети у містечку. Як інформує 235-ий Міжвидовий центр підготовки військових частин та підрозділів у Facebook, пориви вітру на полігоні сягали 38 метрів за секунду
Неподалік Миколаєва на військовому полігоні Широкий Лан пориви вітру завалили намети у містечку. Як інформує 235-ий Міжвидовий центр підготовки військових частин та підрозділів у Facebook, пориви вітру на полігоні сягали 38 метрів за секунду
"Завалено та пошкоджено низку наметів. Разом з тим ситуація контрольована", - говориться у повідомленні, інформує RegioNews .
Особовий склад Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів проводить демонтаж, ремонт та заміну наметів.
Нагадаємо, Сполучені Штати передали навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій Збройних сил України наметове містечко вартістю в 1,5 млн доларів. Це польові комплекси типу "Аляска".
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