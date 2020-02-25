У Херсоні тополя впала на багатоповерхівку

Штормовий вітер повалив величезне дерево на багатоповерхівку на вулиці Лавреньова, 13 в Херсоні

Штормовий вітер повалив величезне дерево на багатоповерхівку на вулиці Лавреньова, 13 в Херсоні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Кherson.net".

Повідомляється, що комунальні служби за допомогою важкої спецтехніки здійснювали ліквідацію наслідків негоди. На щастя, під час події ніхто не постраждав.

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