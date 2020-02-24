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24 лютого 2020, 10:33 15

На Прикарпатті на рейсовий автобус впало дерево

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24 лютого 2020, 10:33 15
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У Тисменицькому районі перед рейсовим автобусом "Мерседес Бенс", який слідував за маршрутом "Нові Кривотули – Івано-Франківськ" впало дерево. Одного з пасажирів госпіталізували
У Тисменицькому районі перед рейсовим автобусом "Мерседес Бенс", який слідував за маршрутом "Нові Кривотули – Івано-Франківськ" впало дерево. Одного з пасажирів госпіталізували

Про це RegioNews повідомляє із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні, 24 лютого, в селі Хом’яківка Тисменицького району через посилення вітру перед рейсовим автобусом "Мерседес Бенс" та легковим автомобілем "Ніссан" упало дерево. Автобус прямував за маршрутом "Нові Кривотули – Івано-Франківськ".

У результаті падіння дерева пошкоджено бокове скло автобуса, легковий автомобіль не постраждав. В автобусі перебувало 15 осіб. Каретою швидкої невідкладної медичної допомоги до Тисменицької ЦРЛ доставлено пасажира 1958 р.н.. Потерпілого після надання медичної допомоги відпущено додому.

Станом на 09 годину 24 лютого пожежно-рятувальними підрозділами Управління ДСНС в Івано-Франківській області здійснено 10 виїздів для надання допомоги населенню через посилення вітру в Івано-Франківську, Галицькому, Калуському, Тисменицькому та Рогатинському районах.

За даними рятувальників, у Львівській області без електрики залишилося 70 сіл і містечок, в Івано-Франківській – 69, Тернопільській – 65, Волинській – 23, Чернівецькій – 12, Житомирській – 11, Рівненській – 1. Загалом внаслідок ускладнення погодних умов у понеділок, 24 лютого, знеструмлено 251 населений пункт у семи областях.


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