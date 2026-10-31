Цікаве дослідження

Цікаве дослідження

Фото: з відкритих джерел

Журналісти докладно вивчили 58 550 коментарів до польських відео на Ютубі, які містять негатив про Україну та польсько-українські відносини. Виявилося, що 22 256 таких коментарів, тобто 38%, опублікували лише 1 983 підозрілих облікових записів.

Це менше ніж 2% усіх коментаторів. Ці акаунти відрізнялися масовим копіюванням текстів, незвичайною швидкістю публікації коментарів та ознаками узгодженої активності.

Так і працює технологія розпалення ворожнечі. Достатньо лише відносно невеличкої кількості ботів, щоб розпалити срач, у який втягнуться вже справжні користувачі.