В Миколаєві вітер зніс більше 250 дерев та пошкодив електромережі
Зранку 25 лютого миколаївські міські комунальні та аварійні служби приступили до ліквідації наслідків негоди
Зранку 25 лютого миколаївські міські комунальні та аварійні служби приступили до ліквідації наслідків негоди
Про це повідомляється на сайті Миколаївської міської ради, передає RegioNews.
Комунальники мають прибрати гілки, сміття та повалені буревієм дерева, відновити пошкоджені електромережі тощо. В цілому роботи в них буде немало.
Повідомляється, що жертвами стихії стали понад 250 дерев, покрівлі 75 будинків та соцзакладів.
Крім того, через падіння дерев пошкоджено декілька теплотрас. Аварійними службами зафіксовано понад 100 обривів електромереж.
"Станом на ранок сьогоднішнього дня 10 гірничорятувальний загін прибрав 23 повалені дерева. Наразі комунальники прибирають вулиці, а також очищають місто від дерев, що впали", - йдеться у повідомлені.
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