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25 лютого 2020, 10:28 6

В Миколаєві вітер зніс більше 250 дерев та пошкодив електромережі

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25 лютого 2020, 10:28 6
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Зранку 25 лютого миколаївські міські комунальні та аварійні служби приступили до ліквідації наслідків негоди
Зранку 25 лютого миколаївські міські комунальні та аварійні служби приступили до ліквідації наслідків негоди

Про це повідомляється на сайті Миколаївської міської ради, передає RegioNews.

Комунальники мають прибрати гілки, сміття та повалені буревієм дерева, відновити пошкоджені електромережі тощо. В цілому роботи в них буде немало.

Повідомляється, що жертвами стихії стали понад 250 дерев, покрівлі 75 будинків та соцзакладів.

Крім того, через падіння дерев пошкоджено декілька теплотрас. Аварійними службами зафіксовано понад 100 обривів електромереж.

"Станом на ранок сьогоднішнього дня 10 гірничорятувальний загін прибрав 23 повалені дерева. Наразі комунальники прибирають вулиці, а також очищають місто від дерев, що впали", - йдеться у повідомлені.


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