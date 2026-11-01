Папа Римський відреагував на гуманітарну операцію в окупованих Олешках

Фото: Vatican News

Папа Римський Лев XIV привітав успішне завершення гуманітарної операції для цивільного населення окупованих Олешок на Херсонщині. Він висловив сподівання, що співпраця сторін сприятиме новим крокам на шляху до миру

Про це повідомляє Vatican News, передає RegioNews.

1 листопада понтифік заявив про це після молитви "Ангел Господній" на площі Святого Петра у Ватикані.

"Цими днями було проведено гуманітарну акцію на користь цивільного населення міста Олешки. Висловлюю побажання, щоб співпраця між сторонами, яка уможливила цей необхідний жест гуманності, сприяла зростанню бажання до діалогу та привела до нових конкретних ініціатив на користь миру", – сказав Лев XIV.

Раніше Папа Римський провів телефонні розмови з лідерами України та Росії, під час яких порушував питання гуманітарної ситуації в окупованих Олешках.

Нагадаємо, 31 жовтня гуманітарна операція з евакуації жителів тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині завершилася успішно. Найстаршій евакуйованій людині – 94 роки, наймолодшій – трохи більше року.

Разом із жителями міста вдалося вивезти їхніх домашніх тварин, зокрема собак, котів, папугу та єнота.