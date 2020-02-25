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25 лютого 2020, 19:50 6

Негода в Херсоні: троє людей у лікарні, одна жінка в комі

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25 лютого 2020, 19:50 6
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У Херсоні внаслідок негоди у лікарні знаходяться 3 людини із травмами різного ступеню
Фото: nikvesti.com
У Херсоні внаслідок негоди у лікарні знаходяться 3 людини із травмами різного ступеню

Як повідомили RegioNews у пресслужбі Херсонської міськради, до Херсонської обласної клінічної лікарні госпіталізовано жінку 68 років із забійною раною тім’яної області (через падіння карнизу).

"Зараз вона знаходиться в комі після операції, стан тяжкий", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у Херсонській обласній дитячій лікарні перебуває дівчинка 13 років зі струсом головного мозку та травмою грудної клітки. Її стан стабільний.

Крім того, до обласної лікарні госпіталізовано хлопця 21 року зі струсом головного мозку.

Без світла залишаються мешканці приватного сектору в різних районах міста (9 будинків). 7 будинків відключено від газопостачання. Ремонтні роботи продовжуються.

Нагадаємо, раніше штормовий вітер повалив величезне дерево на багатоповерхівку на вулиці Лавреньова, 13 в Херсоні. Також був закритий міжнародної аеропорт.


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