На Київщині зіткнулися два електросамокати: загинув підліток

Фото: Муніципальна безпека Вишневої громади

У суботу, 31 жовтня, у місті Вишневе на вулиці Освіти сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох електросамокатів

Про це повідомила Муніципальна безпека Вишневої громади, передає RegioNews.

На місці аварії працювали патрульні Муніципальної безпеки, правоохоронці та медики. Попри зусилля медиків, урятувати підлітка не вдалося.

Наразі обставини та причини ДТП встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, на Запоріжжі автомобіль із підлітками врізався в бетонний блок і дерево. Внаслідок аварії травмувалися водій і троє його пасажирів віком від 14 до 17 років. Усіх чотирьох госпіталізували.