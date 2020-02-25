У Миколаєві буревій зірвав дах з казарми, Міноборони виставляє рахунки

У Миколаєві в результаті негоди 24 лютого було пошкоджено дах казарми, в зв'язку з чим Міноборони України готує претензію організації-генпідряднику, яка в 2017 році в зазначеному приміщенні проводила ремонтні роботи

Фото: nikvesti.com

У Миколаєві в результаті негоди 24 лютого було пошкоджено дах казарми, в зв'язку з чим Міноборони України готує претензію організації-генпідряднику, яка в 2017 році в зазначеному приміщенні проводила ремонтні роботи

Як повідомили RegioNews у пресслужбі Міністерства, постраждалих серед військовослужбовців та цивільного населення немає. Обсяг завданих збитків державі в особі оборонного відомства наразі встановлюється. Також додається, що з метою встановлення обставин цієї події в Міноборони призначено службову перевірку, до якої будуть залучені відповідні правоохоронні органи. Як зазначається, за інформацією Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України, у 2017 році в зазначеній споруді здійснювалися ремонтні роботи. "У зв’язку з тим, що відремонтована будівля не витримала негоди, а також враховуючи те, що гарантійний термін на ремонтні роботи згідно з договором становив 10 років, Міністерство оборони України готує претензію організації-генпідряднику", - йдеться у повідомленні. Нагадаємо, 24 лютого через негоду танкер "Black fuel" сів на мілину біля берега, буксир намагається вивести його на глибину. Загалом в Україні внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) 24 лютого виявився знеструмлений 251 населений пункт в семи областях.

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