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25 лютого 2020, 19:39 6

У Миколаєві буревій зірвав дах з казарми, Міноборони виставляє рахунки

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25 лютого 2020, 19:39 6
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У Миколаєві в результаті негоди 24 лютого було пошкоджено дах казарми, в зв'язку з чим Міноборони України готує претензію організації-генпідряднику, яка в 2017 році в зазначеному приміщенні проводила ремонтні роботи
Фото: nikvesti.com
У Миколаєві в результаті негоди 24 лютого було пошкоджено дах казарми, в зв'язку з чим Міноборони України готує претензію організації-генпідряднику, яка в 2017 році в зазначеному приміщенні проводила ремонтні роботи

Як повідомили RegioNews у пресслужбі Міністерства, постраждалих серед військовослужбовців та цивільного населення немає. Обсяг завданих збитків державі в особі оборонного відомства наразі встановлюється.

Також додається, що з метою встановлення обставин цієї події в Міноборони призначено службову перевірку, до якої будуть залучені відповідні правоохоронні органи.

Як зазначається, за інформацією Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України, у 2017 році в зазначеній споруді здійснювалися ремонтні роботи.

"У зв’язку з тим, що відремонтована будівля не витримала негоди, а також враховуючи те, що гарантійний термін на ремонтні роботи згідно з договором становив 10 років, Міністерство оборони України готує претензію організації-генпідряднику", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого через негоду танкер "Black fuel" сів на мілину біля берега, буксир намагається вивести його на глибину.

Загалом в Україні внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) 24 лютого виявився знеструмлений 251 населений пункт в семи областях.


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