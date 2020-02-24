Без світла залишилися 224 населених пункта Одеської області

Кількість населених пунктів в Одеській області, які залишились без світла, зросла до 224

Кількість населених пунктів в Одеській області, які залишились без світла, зросла до 224

Таку цифру озвучили в компанії "Одесаобленерго", передає RegioNews. За даними енергетичного монополіста, 228 населених пунктів Одеської області залишилися без світла повністю і ще 24 - частково. Найбільше постраждали Білгород-Дністровський, Овідіопольський, Роздільнянський, Лиманський та Іванівський райони. Знеструмлено 1579 трансформаторних підстанцій та розподільчих пунктів. Безпосередньо в Одесі, за даними мерії, обірвані 10 високовольтних ліній електропередач. Нині в роботах з ліквідації наслідків задіяні 56 аварійних бригад та 78 одиниць техніки енергетиків.

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