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01 листопада 2026, 14:03

У Херсоні за годину двоє чоловіків підірвалися на мінах

01 листопада 2026, 14:03
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Дніпровському районі Херсона протягом години на мінах підірвалися двоє місцевих жителів. Постраждалі віком 60 та 67 років дістали мінно-вибухові травми

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, перший випадок стався близько 11:15. 67-річний чоловік наступив на вибухонебезпечний предмет, унаслідок чого дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення рук і ніг.

Ще один випадок стався близько 12:15. На міні підірвався 60-річний херсонець. Він дістав мінно-вибухову травму та поранення ноги.

Обох постраждалих доставили до лікарні.

Мешканців закликають дотримуватися правил мінної безпеки:

  • не підходити до підозрілих предметів,
  • не чіпати їх,
  • повідомляти про небезпеку за номерами 101 або 102.

Нагадаємо, на Волині трактор підірвався на міні. Від вибуху на місці загинув 55-річний майстер лісу. Ще один працівник, 41-річний різноробочий, дістав поранення – його госпіталізували.

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