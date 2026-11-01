У Херсоні за годину двоє чоловіків підірвалися на мінах
У Дніпровському районі Херсона протягом години на мінах підірвалися двоє місцевих жителів. Постраждалі віком 60 та 67 років дістали мінно-вибухові травми
Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, перший випадок стався близько 11:15. 67-річний чоловік наступив на вибухонебезпечний предмет, унаслідок чого дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення рук і ніг.
Ще один випадок стався близько 12:15. На міні підірвався 60-річний херсонець. Він дістав мінно-вибухову травму та поранення ноги.
Обох постраждалих доставили до лікарні.
Мешканців закликають дотримуватися правил мінної безпеки:
- не підходити до підозрілих предметів,
- не чіпати їх,
- повідомляти про небезпеку за номерами 101 або 102.
Нагадаємо, на Волині трактор підірвався на міні. Від вибуху на місці загинув 55-річний майстер лісу. Ще один працівник, 41-річний різноробочий, дістав поранення – його госпіталізували.