У Львові автомобіль спалахнув просто під час руху
У Львові сталася пожежа в автомобілі Fiat Doblo. Автівка зайнялася під час руху на вулиці Пасічній
Про це інформує Головне управління ДСНС у Львівській області, передає RegioNews.
Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників 31 жовтня о 08:07. Вогонь охопив моторний відсік автомобіля.
На місце події прибули рятувальники 29-ї державної пожежно-рятувальної частини Львова.
О 08:16 пожежу локалізували, а вже о 08:19 повністю ліквідували.
На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.
Нагадаємо, в суботу, 31 жовтня, у місті Вишневе на вулиці Освіти сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох електросамокатів. Загинув підліток.
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