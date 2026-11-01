Кожні 41 секунду – мінус одна ціль: Сили безпілотних систем встановили рекорд у жовтні

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У жовтні підрозділи угруповання Сил безпілотних систем у середньому кожні 41 секунду уражали російську ціль, а кожні 159 секунд – військового противника

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, передає RegioNews.

За його словами, протягом жовтня українські підрозділи уразили 64 807 ворожих цілей. Втрати російських військових становили 16 796 осіб.

Цей показник став рекордним для угруповання СБС за час повномасштабної війни. Він на 52,55% перевищив результат серпня та на 24,71% – вересня.

У середньому за добу російська армія втрачала 542 військових. Найбільший показник зафіксували 24 жовтня – 701 військовий за день.

Загалом за місяць підрозділи угруповання виконали 255 605 бойових місій. Із них близько 151,5 тисячі були ударними, ще 104 тисячі – розвідувальними.

Близько 69,5% втрат російських військових припали на Добропільсько-Покровський, Олександрівський та Гуляйпільський напрямки.

Бровді наголосив, що наведені результати стосуються виключно підрозділів угруповання СБС і не враховують показників інших складових Сил оборони України. За його словами, усі результати верифіковані в системі ситуаційної обізнаності "Дельта".

Нагадаємо, в жовтні 2026 року втрати особового складу російських окупаційних військ досягли найвищого показника від початку повномасштабного вторгнення – 49 040 осіб.