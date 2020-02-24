У Миколаєві зірвався з якоря танкер "Black fuel" та сів на мілину біля берега

Танкер "Black fuel" сів на мілину біля берега, буксир намагається вивести його на глибину

Фото: ПН

Танкер "Black fuel" сів на мілину біля берега, буксир намагається вивести його на глибину

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Преступности.НЕТ.

Повідомляється, що мова йде про танкер, який йшов під прапором Танзанії і був затриманий в Миколаєві в лютому 2019 року.

""Black fuel" до заходу в Миколаїв стояв на якорі біля берегів України, біля села Лимани і за цей час перевантажив на малі прибережні судна контрабанду – 842 тонни палива. Це паливо вивантажували в районі села Парутине", - йдеться у повідомленні.

Сайт Oilpoint" повідомляв, що у вересні 2019 року суд зняв арешт з танкера "Black fuel", але судно залишалося у Миколаївському морському порту.