У Миколаєві зірвався з якоря танкер "Black fuel" та сів на мілину біля берега
Танкер "Black fuel" сів на мілину біля берега, буксир намагається вивести його на глибину
Танкер "Black fuel" сів на мілину біля берега, буксир намагається вивести його на глибину
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Преступности.НЕТ.
Повідомляється, що мова йде про танкер, який йшов під прапором Танзанії і був затриманий в Миколаєві в лютому 2019 року.
""Black fuel" до заходу в Миколаїв стояв на якорі біля берегів України, біля села Лимани і за цей час перевантажив на малі прибережні судна контрабанду – 842 тонни палива. Це паливо вивантажували в районі села Парутине", - йдеться у повідомленні.
Сайт Oilpoint" повідомляв, що у вересні 2019 року суд зняв арешт з танкера "Black fuel", але судно залишалося у Миколаївському морському порту.
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