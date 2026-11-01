Ракетний комбінат і ППО на $70 мільйонів: Зеленський розкрив наслідки ударів по РФ
Сили оборони України завдали ударів по об'єктах російського військово-промислового комплексу та протиповітряної оборони в Ростовській області РФ
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.
Зокрема, уражено комбінат "Каменський", який залучений до виробництва ракет, а також два елементи російської системи ППО.
За словам Зеленського, українські військові уразили комплекс "Панцир-С2" та командно-штабну машину системи С-400 "Тріумф".
Загальну вартість уражених об'єктів протиповітряної оборони Зеленський оцінив приблизно у 70 мільйонів доларів.
Президент подякував воїнам Служби безпеки України та іншим підрозділам Сил оборони за проведену операцію.
Нагадаємо, в жовтні підрозділи угруповання Сил безпілотних систем у середньому кожні 41 секунду уражали російську ціль, а кожні 159 секунд – військового противника.