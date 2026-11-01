На Рівненщині мотоцикліст злетів у кювет і загинув

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 31 жовтня близько 9:00. Між населеними пунктами Звіздівка та Бичаль у кюветі виявили мотоцикл Shineray та чоловіка, який не подавав ознак життя.

За попередніми даними правоохоронців, водій не впорався з керуванням і злетів у кювет. Від отриманих травм він загинув на місці. Як встановили поліцейські, чоловік був без мотошолома.

За фактом ДТП, унаслідок якої загинула людина, слідчі проводять досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Київщині зіткнулися Tesla та мотоцикл. Водії автомобіля та мотоцикла загинули на місці. 57-річна пасажирка легковика та двоє 7-річних дітей дістали травми. Усіх трьох госпіталізували.