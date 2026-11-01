09:24  01 листопада
На Рівненщині після нічної атаки пошкоджено житловий будинок (Оновлено)
09:41  01 листопада
На Київщині зіткнулися два електросамокати: загинув підліток
11:40  01 листопада
На Рівненщині мотоцикліст злетів у кювет і загинув
UA | RU
UA | RU
01 листопада 2026, 11:40

На Рівненщині мотоцикліст злетів у кювет і загинув

01 листопада 2026, 11:40
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Рівненському районі сталася смертельна ДТП за участю мотоцикліста. Загинув 35-річний житель Деражненської громади

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 31 жовтня близько 9:00. Між населеними пунктами Звіздівка та Бичаль у кюветі виявили мотоцикл Shineray та чоловіка, який не подавав ознак життя.

За попередніми даними правоохоронців, водій не впорався з керуванням і злетів у кювет. Від отриманих травм він загинув на місці. Як встановили поліцейські, чоловік був без мотошолома.

За фактом ДТП, унаслідок якої загинула людина, слідчі проводять досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Київщині зіткнулися Tesla та мотоцикл. Водії автомобіля та мотоцикла загинули на місці. 57-річна пасажирка легковика та двоє 7-річних дітей дістали травми. Усіх трьох госпіталізували.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівненська область мотоцикл ПДР аварія поліція мотоцикліст
На Київщині зіткнулися два електросамокати: загинув підліток
01 листопада 2026, 09:41
Зникли після дня народження: на Хмельниччині автомобіль із трьома дітьми знайшли в річці
31 жовтня 2026, 11:50
ДТП на трасі Львів – Луцьк: одна людина загинула, ще 9 постраждали
30 жовтня 2026, 14:50
Всі новини »
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
У Херсоні за годину двоє чоловіків підірвалися на мінах
01 листопада 2026, 14:03
Кожні 41 секунду – мінус одна ціль: Сили безпілотних систем встановили рекорд у жовтні
01 листопада 2026, 13:38
У Львові автомобіль спалахнув просто під час руху
01 листопада 2026, 13:13
Російський дрон атакував Полтавщину: постраждала дитина
01 листопада 2026, 12:57
Політична криза в Польщі: паралелі з українським досвідом 2007 року
01 листопада 2026, 12:14
Росія атакувала енергетику Житомирщини: знеструмлено понад 650 населених пунктів
01 листопада 2026, 11:59
Росія атакувала Україну 433 дронами: є влучання на 16 локаціях
01 листопада 2026, 11:21
Через російські обстріли в Києві запровадили екстрені відключення світла
01 листопада 2026, 10:46
Росіяни атакували Сумщину: постраждали шестеро цивільних
01 листопада 2026, 10:29
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Денис Казанський
Олег Поліщук
Всі блоги »