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24 лютого 2020, 16:09 17

Буревій на Вінниччині повалив дерева, заблокував дороги, потрощив автомобілі

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24 лютого 2020, 16:09 17
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У Вінницькій області циклон "Юлія” повалив дерева, заблокував дороги, потрощив автомобілі та залишив без світла десятки населених пунктів
Фото: Facebook ДСНС
У Вінницькій області циклон "Юлія” повалив дерева, заблокував дороги, потрощив автомобілі та залишив без світла десятки населених пунктів

Про це повідомляє RegionNews із посиланням на Головне управління ДСНС України в Вінницькій області.

Випадки падіння дерев зафіксовані у Літинському, Немирівському, Липовецькому, Могилів-Подільському та в м.Вінниці. Внаслідок сильного вітру в с.Стрижавка Вінницького району зірвано покрівлю з житлового будинку, а в м.Жмеринці - з новобудови.

Також о 9:40 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на вулиці Богдана Хмельницького в селищі Літин через сильний порив вітру на приміщенн Вінницького обласного учбово-курсового комбінату аграрної освіти впало дерево. Співробітники ДСНС прибули на місце інциденту, оглянули пошкодження та ліквідували завал.

Не пощастило і мешканцям міста Ладижин - там сильні пориви вітру зірвали металевий дах автостанції.

Як стало відомо раніше, 24 лютого в Одесі через негоду впало дерево і важко травмувало жінку.


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