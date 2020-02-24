Буревій на Вінниччині повалив дерева, заблокував дороги, потрощив автомобілі
Про це повідомляє RegionNews із посиланням на Головне управління ДСНС України в Вінницькій області.
Випадки падіння дерев зафіксовані у Літинському, Немирівському, Липовецькому, Могилів-Подільському та в м.Вінниці. Внаслідок сильного вітру в с.Стрижавка Вінницького району зірвано покрівлю з житлового будинку, а в м.Жмеринці - з новобудови.
Також о 9:40 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на вулиці Богдана Хмельницького в селищі Літин через сильний порив вітру на приміщенн Вінницького обласного учбово-курсового комбінату аграрної освіти впало дерево. Співробітники ДСНС прибули на місце інциденту, оглянули пошкодження та ліквідували завал.
Не пощастило і мешканцям міста Ладижин - там сильні пориви вітру зірвали металевий дах автостанції.
Як стало відомо раніше, 24 лютого в Одесі через негоду впало дерево і важко травмувало жінку.
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