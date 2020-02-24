Буревій на Вінниччині повалив дерева, заблокував дороги, потрощив автомобілі

У Вінницькій області циклон "Юлія” повалив дерева, заблокував дороги, потрощив автомобілі та залишив без світла десятки населених пунктів

Фото: Facebook ДСНС

У Вінницькій області циклон "Юлія” повалив дерева, заблокував дороги, потрощив автомобілі та залишив без світла десятки населених пунктів

Про це повідомляє RegionNews із посиланням на Головне управління ДСНС України в Вінницькій області.

Випадки падіння дерев зафіксовані у Літинському, Немирівському, Липовецькому, Могилів-Подільському та в м.Вінниці. Внаслідок сильного вітру в с.Стрижавка Вінницького району зірвано покрівлю з житлового будинку, а в м.Жмеринці - з новобудови.

Також о 9:40 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на вулиці Богдана Хмельницького в селищі Літин через сильний порив вітру на приміщенн Вінницького обласного учбово-курсового комбінату аграрної освіти впало дерево. Співробітники ДСНС прибули на місце інциденту, оглянули пошкодження та ліквідували завал.

Не пощастило і мешканцям міста Ладижин - там сильні пориви вітру зірвали металевий дах автостанції.

Як стало відомо раніше, 24 лютого в Одесі через негоду впало дерево і важко травмувало жінку.