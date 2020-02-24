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24 лютого 2020, 14:29 42

Через сильний вітер у Миколаєві поламався міст, обрушилися дахи і дерева

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24 лютого 2020, 14:29 42
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У Миколаєві до кінця доби 24 лютого оголосили штормове попередження: сильний вітер вже повалив десятки дерев, зруйнував дахи і "зламав" міст
Фото: НикВести
У Миколаєві до кінця доби 24 лютого оголосили штормове попередження: сильний вітер вже повалив десятки дерев, зруйнував дахи і "зламав" міст

Про це повідомляє RegioNews.

зокрема, очевидці повідомляють, що в різних частинах Миколаєві вітер повалив дерева.

Крім того обвилилась і частина пішохідного мосту. Начальник відділу стандартизації та впровадження електронного управління міськради Дмитро Канарський на своїй сторінці в Facebook опублікував відео, на якому зафіксовано момент, як зносить пішохідний міст. Зараз же міст небезпечний для користування. Аварійні служби вже працюють над його відновленням.

УВАГА! У зв'язку з непогодою пішохідний міст через р. Інгул небезпечний для користування. Аварійні служби працюють над відновленням сполучення. Прошу розповсюдити.

Опубліковано Дмитро Канарським Понеділок, 24 лютого 2020 р.

Крім того вітер вирішив випробувати на міцність і дах Миколаївської міської ради. Так, з даху будівлі вже впало кілька металевих аркушів покриття.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич на своїй сторінці у Facebook повідомляє, що можливі перебої зі світлом і зв'язком.

"В місті погіршення погодних умов. Штормовий вітер вже накоїв багато лиха, але попереду метеорологи прогнозують ще більше посилення. Можливі перебої зі світлом і зв'язком. Будьте уважними. Намагайтеся не виходити з приміщення, паркуйте автомобілі в безпечних місцях", - написав він.


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