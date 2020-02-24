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24 лютого 2020, 17:39 12

Через ураган закрили аеропорт "Херсон"

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24 лютого 2020, 17:39 12
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У Херсоні через негоду був закритий міжнародної аеропорт
У Херсоні через негоду був закритий міжнародної аеропорт

Про це повідомляє RegioNews з посиланням Херсонские вести.

Сьогодні, 24 лютого, вранці звідси вилетів "борт" на Київ, а ось зі Стамбула "Аеробус" вже не прилетів.

Директор комунального підприємства "Херсонські авіалінії" Віталій Кучерук пояснює:

"Напрямок вітру боковий, тому літак може не втриматися на злітно-посадковій смузі. Це вкрай небезпечно для повітряних суден, тому до кінця дня жодних рейсів не будемо приймати і відправляти. Така ж ситуація зараз склалася в аеропортах Одеси і Миколаєва".

Керівник обласного Гідрометцентру Юрій Кирияк також підтвердив, що саме в районі міжнародного аеропорту "Херсон" пориви вітру були найсильніші. Вони досягали 25-29 метрів за секунду, тоді як по області не перевищували 16-17 м/сек, і тільки в Нижньосірогозькому районі фіксували 20 м/с.

"Ураган приніс циклон з європейської території. Але вже на наступний день вітер стихне, а температура повітря підніметься до тринадцяти градусів Цельсія. Зате ще через два дні очікуємо черговий циклон з пониженням температури повітря до 6-8 градусів, сильним вітром та опадами", — розповів Юрій Кирияк.


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