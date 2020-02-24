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24 лютого 2020, 14:04 55

Негода в Україні: дерево, що впало в центрі Одеси, вбило жінку

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24 лютого 2020, 14:04 55
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В Одесі через сильний вітер впало дерево. Як повідомили "Думской" очевидці, величезний стовбур привалив жінку
Фото: Думская
В Одесі через сильний вітер впало дерево. Як повідомили "Думской" очевидці, величезний стовбур привалив жінку

"На місце приїхала швидка допомога, а після співробітники поліції і оперативно-слідча група", - розповідає співрозмовник, пише RegioNews.



У пресслужбі ГУНП в Одеській області інформацію підтвердили. Жінка загинула на місці.

Нагадаємо, на Львівщині через негоду зафіксовано падіння дерев на колію та нависання гілок на лініях електропередач, що спричинило затримку в русі 5 пасажирських поїздів.


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