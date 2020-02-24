Негода в Україні: дерево, що впало в центрі Одеси, вбило жінку

В Одесі через сильний вітер впало дерево. Як повідомили "Думской" очевидці, величезний стовбур привалив жінку

Фото: Думская

В Одесі через сильний вітер впало дерево. Як повідомили "Думской" очевидці, величезний стовбур привалив жінку

"На місце приїхала швидка допомога, а після співробітники поліції і оперативно-слідча група", - розповідає співрозмовник, пише RegioNews.





У пресслужбі ГУНП в Одеській області інформацію підтвердили. Жінка загинула на місці.

Нагадаємо, на Львівщині через негоду зафіксовано падіння дерев на колію та нависання гілок на лініях електропередач, що спричинило затримку в русі 5 пасажирських поїздів.